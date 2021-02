Valentine's Day शिवाय 14 फेब्रुवारीला आणखी 14 महत्वाच्या घटना घडल्या आहेत, तुम्हाला माहितीय?

सातारा : जगामध्ये 'व्हॅलेंटाईन डे' हा दिवस प्रेम दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा एक ख्रिश्चन सण असून हा दरवर्षी 14 फेब्रुवारी दिवशी साजरा करतात. यावेळी आवडत्या व्यक्तीला फुले, शुभेच्छा संदेश, चॉकलेट्स, गिफ्ट आणि नवनवीन ट्रेण्डनुसार अलीकडे वस्तू दिल्या जातात, तर हा दिवस 'सेंट व्हॅलेंटाईन' या नावाच्या ख्रिश्चन हुतात्म्यांच्या नावाने साजरा केला जातो, तर इसवी सन 270 च्या जवळपास एका दंतकथेनुसार संत व्हॅलेंटाईन हा ख्रिश्चन होऊन गेला आणि हा त्याचा 'बलिदान दिवस' असून युरोपमध्ये मात्र याबद्दल अजूनही द्विधा मनस्थिती आहे. यामध्ये हा सण नेमक्या कोणत्या व्हॅलेंटाईन नावाच्या व्यक्तीसाठी किंवा व्यक्ती पासून सुरुवात झाली याबद्दल नक्की माहिती नाही. यामध्ये तारखेचा सुद्धा घोळ आहे. यात पश्चिम ख्रिश्चन चर्च 14 फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन डे साजरा करतात, तर पूर्वेकडील सनातनी चर्च हा सहा जुलै किंवा 30 जुलै दिवशी साजरा करतात. व्हॅलेंटाइन डे साजरा करण्याविषयी नेमकी माहिती उपलब्ध नाही. तरीही या दिवसामागे एक रंजक कथा आहे. इ.स. २७० मध्ये रोमन साम्राजाचा क्लाऊडियस गोथिकस द्वितीय नामक राजा होता. त्याला प्रेम, विवाह या गोष्टींचा तिटकारा होता. प्रेम, विवाह याला तो जोरदार विरोध करायचा. प्रेम आणि विवाह यामुळे सैनिक आपले लक्ष्य विसरतात, अशी त्याची ठाम समजूत होती. राजा क्लाऊडियस गोथिकस द्वितीय याने आपल्या साम्राज्यात एक फतवा काढला. त्यानुसार, कोणताही सैनिक प्रेमात पडणार नाही किंवा विवाह करणार नाही. विवाह न केल्यामुळे सैनिकांचे मनोबल आणि ताकद उंचावते, अशी राजाची धारणा होती. राजा क्लाऊडियस गोथिकस द्वितीय याने दिलेल्या आदेशाला संत व्हॅलेंटाइन यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. रोमन साम्राज्याला त्यांनी प्रेमाचा संदेश दिला. राजाविरोधात जाऊन सैनिकांना प्रेम करण्याची प्रेरणा दिली. इतकेच नव्हे, तर काही सैनिकांचे विवाह करून दिले. राजाला ही गोष्ट समजताच संत व्हॅलेंटाइन यांना मारण्याचे फर्मान राजाने काढले. संत व्हॅलेंटाइन यांच्यासह त्यांच्या २७० सहकार्यानाही ज्या दिवशी मारण्यात आले, तो दिवस होता १४ फेब्रुवारी. संत व्हॅलेंटाइन यांनी मृत्युपूर्वी जेलर याच्या आंधळ्या मुलीला बरे केल्याची दंतकथा आहे. जेलमध्ये असताना संताने जेलरच्या मुलीला पत्र लिहिले होते. त्या शेवटी 'फ्रॉम युअर व्हॅलेंटाइन' असे लिहिल्याचे सांगितले जाते. उपलब्ध माहितीनुसार, इ.स. ४९६ मध्ये पहिल्यांदा व्हॅलेंटाइन डे साजरा करण्यात आला. सध्याच्या काही काळात हा दिवस एक उत्सव म्हणून साजरा केला जात आहे आणि जगभरामध्ये या दिवसाला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणावर हा दिवस प्रेमी युगलांकडून साजरा केला जातो. तथापि, 'व्हॅलेंटाइन डे' हा आपल्या संस्कृती विरूद्ध आहे' असे म्हणून भारतातील काही धार्मिक संघटना याला विरोध करतात आणि प्रेमी युगलांना धमक्या देत मारहाण करतात. असे असतानाही व्हॅलेंटाईन डे भारतामध्ये जास्त प्रमाणात लोकप्रिय होत आहे. -देश आणि जगभरातील इतिहासात 14 फेब्रुवारीला घडलेल्या महत्वपूर्ण घटनांचा लेखाजोखा संदर्भासहित..



1537 : गुजरातमधील सुल्तान बहादुर शाह हे पोर्तुगालांच्या तावडीतून स्वत:च्या बचावासाठी पळत असताना त्यांचा एका नदी बुडून मृत्यू झाला. 1556 : पंजाबमधील गुरुदासपूर जिल्ह्यातील कलानौरमध्ये १३ वर्षीय आयु में अकबर याला मुगलांचा सम्राट बनवण्यात आले. 1876 : अलेक्जांडर ग्राहम बेल याने टेलीफोनच्या पेटेंट (हक्कासाठी) प्रशासनाला प्रस्ताव दिला. 1939 : मुंबईच्या तत्कालीन प्रशासनाने शहरात दारुबंदीचा प्रस्ताव सादर केला. 1952 : भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्या आणि नरेंद्र मोदी सरकारमधील माजी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यांचा हरियाण राज्यातील अंबाला जिल्ह्यात जन्म झाला. 1974 : रूसी लेखक अलेक्जांडर सोल्जेंत्सिन यांच्यावर देश स्वतंत्र्य होऊन लगेचच दुसऱ्या दिवशी देशद्रोहाचा आरोप लावण्यात आला. 1989 : इराणमधील धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनीने भारतीय मुलनिवासी ब्रिटिश लेखक सलमान रूश्दी यांचे पुस्तक ‘सेटेनिक वर्सेज’ यास हक्क देताना रूश्दी यांच्यावर एक फतवा जाहीर केला आणि त्यांच्या मृत्यूस कारण ठरलेल्यावर इनामही जाहीर करुन टाकले. 1990 : 'इंडियन एयरलाइंस'चे एक विमान बेंगलुरुमधील एका गोल्फ मैदानावर कोसळून दुर्घटना झाली. यात वैमानिकाला विमानतळाचा अंदाज न आल्याने ही दुर्घटना घडली. या विमानात एकूण 146 प्रवासी होते, यात 97 जणांचा मृत्यू झाला. 2005 : स्टीव चेन, चाड हर्ली आणि जावेद करीम याने व्हिडिओ प्रसारित करण्यासाठी ‘यू ट्यूब’ नावाच्या वेब साइटचा वापर केला आणि त्याची लोकप्रियता इतकी वाढवली की, सध्या प्रत्येक महिन्याला अरबातील शंभर कोटी लोक या वेब साइटचा वापर करताना दिसत आहेत. 2005 : नेपाळमध्ये लोकशाही धोक्यात असताना ब्रिटेन आणि फ्रांसने तेथून आपले राजदूत परत बोलावले. 2005 : लेबनानचे पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी यांची बेरूतमध्ये कारच्या स्फोटात मृत्यू झाला. 2016 : जम्मू-कश्मीरमधील पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ला होऊन त्यात 40 जवान शहीद झाले.

