Ways To Control Anger : बाबा रामदेवांचं ऐका अन् रागावर कंट्रोल करा, नाहीतर...

Ways To Control Anger : ए तो खूप चिडतो, त्याला काही सांगायचं म्हटलं की अंगावर काटा येतो, असं ऐशू तिच्या पतीबद्दल सांगत होती. सुषमाही ते ऐकत होती अन् त्यावर काय बोलवं हेच तिला समजत नव्हतं. एखाद्याचा राग दुसऱ्यावर काढणारे अनेक लोक आहेत. अशा लोकांसाठी राग अतिशय धोकादायक ठरू शकतो.

एखादी मनाविरुद्ध गोष्ट घडली तर पटकन हायपर होणारे अनेक लोक आहेत. तर, सोशल मिडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओ आणि पोस्टमुळे जातीय तेढ निर्माण होते. कुठलीशी पोस्ट व्हायरल होते ती सगळ्यांच्या मोबाईलवर पसरते आणि अख्ख शहर, दोन समाज पेटून उठतात.

इतका राग का? काही लोकांच रागावर इतकं प्रेम असतं की, ते रागाला कधीही एकट सोडत नाहीत. पण असा रागराग करणं तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारण ठरू शकतं. रागाला जवळ धरल्याने तुम्हाला हाय बीपीचा त्रास सुरू होऊ शकतो.

रागाचा तुमच्या भुकेवर, पचनक्रीयेवर परिणाम होतो. इतकेच नाहीतर हृदयरोग, मधुमेह, हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक आणि दृष्टी कमी होण्याचा धोकाही अनेक पटींनी वाढतो.(Ways To Control Anger : Excessive anger can make you a victim of many diseases, learn from Swami Ramdev how to control it)

बरं, रागाचे अनेक प्रकार असतात. कुणाला कमी मिळतं, कुणी ओरडतं, कुणी वस्तू फेकून देतो तर कुणी हताश होतो. हा राग कोणत्याही कारणास्तव येऊ शकतो, घरगुती समस्या, जोडीदाराशी भांडण, ऑफिसचा ताण किंवा कोणताही जुनाट आजार आपल्या रागामुळे तुम्हाला होऊ शकतो. काहीही झालं तरी त्यातून सुटका होणं, मन शांत ठेवणं आणि आयुष्य सुखी करणं गरजेचं आहे.(Health Tips)

रागावर विजय मिळवायचा असेल तर इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवावे लागेल आणि हे यो मेडिटेशनने होईल. जुनाट आजारांवर आयुर्वेदिक पद्धतीने आणि त्याच्या मार्गाने उपचार करून योगगुरूंपेक्षा चांगले कोणीच सांगू शकत नाही. पण, रागावर नियंत्रण मिळवलं नाहीतर काय होईल, राग कसा शांत करायचा यावर योग गुरू स्वामी रामदेव यांनी काही सल्ले दिले आहेत.

रागाचा प्रभाव कशावर पडतो

शारीरिक आरोग्य मानसिक आरोग्य व्यावसायिक जीवन

रागावर नियंत्रण कसे मिळवायचे

रागापासून सावध कसं रहायचं

रागाची पद्धत समजून घ्या रागात राग गमावू नका आत्मसंयम शिका रागाची लक्षणे ओळखा

या गोष्टी खा रागापासून सुटका करा

दुधात हळद मिसळून शिलाजीत दुधात मिसळून प्या राग शांत होईल

कोरफड आणि गुळवेलीचा रस प्या,

आंबट पदार्थ खाऊ नका

१ चमचा अर्जुन साल २ ग्रॅम दालचिनी ५ तुळस उकळून त्याचा काढा करून रोज प्यायल्याने हृदय निरोगी राहील

साखर नियंत्रित राहते, रागही शांत होतो. (Anger Control)

मनातून रागाला कायमचं घालवायचं असेल तर हे करा

गोमुखासन

हे आसान करण्यासाठी पाय समोर आणा. त्यानंतर दोन्ही पाय एकमेकांवर आणून अशा पद्धतीनं बसा. त्यानंतर दोन्ही हात मागे नेऊन त्यांना दोन्ही हात एकमेकांशी जुळवा. त्यानंतर डोळे बंद करुन दीर्घ श्वास घ्या आणि सो़डून द्या. या आसनानं तुमचं चित्त स्थिर होईल. या आसनामुळे तुमचे मन एकदम शांत होईल. ही प्रकिया पाच वेळा करा. (Yoga For Health)

अब्डोमिनल ब्रीदिंग: या क्रियेत एक हात पोटावर तर दुसरा हात छातीवर ठेवा. त्यानंतर श्वास घेऊन पोट फुगवा आणि श्वास सोडताना पोट आत घ्या. ही क्रिया पाच ते दहा वेळा करा.