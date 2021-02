योगा करताना असे कपडे घातल्यास होईल फायदा

अहमदनगर ः भारतीय ऋषी पातंजलीचे योगशास्त्र खूप कमी लोकांना माहिती असेल. परंतु रामदेवबाबांचा योग म्हणाल्यावर सगळ्यांना योग आठवतो. योगामुळे शरीर तंदुरूस्त राहतेच परंतु मनही कणखर बनण्यास योग मदत करतो. एव्हाना पाश्चात्य लोकांनाही याचे महत्त्व कळले आहे. योग करताना कपड्यांचाही हल्ली विचार केला जातो. मग त्यातूनच योग मॅट वगैरे आल्या आहेत. सोबत पाणी आणि आरामदायक कपडेही हवेतच. काही तज्ञांच्या मदतीने आम्ही सांगू इच्छितो की आपण योगाद्वारे कोणत्या प्रकारचे ट्रेंडी आउटफिट्स करू शकता. योगावेळी हा पोशाख करावा? बॅगी पीक अव्वल

सन 1970 पासून बॅगी पीक ट्रेंडमध्ये आहेत. आजकाल फिटनेसबाबत जागरूकता वाढल्यामुळे पीक उत्कृष्ट होण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. या उत्कृष्ट आपल्याला अधिक आराम आणि शैली देतात. व्हिस्कोस, कॉटनसारख्या फॅब्रिकपासून बनविलेले हे आउटफिट आपली हालचाल थांबवत नाहीत. आपण टँक टॉप देखील घालू शकता. कारण आपल्या हातात योगामध्ये खूप हालचाल आहे. अशा उत्कृष्ट आपल्या हातांची हालचाल विनामूल्य ठेवतील. लेगिंग्ज किंवा योग पॅंट

हे योग पॅंटच्या नावावरून समजले जाते की, हे योगासाठी केले गेले आहे. व्हिस्कोससारख्या फॅब्रिकपासून बनविलेले हे अर्धी चड्डी स्ट्रेच करण्यायोग्य आहेत. आपल्या त्वचेला श्वास घेण्यास अनुमती देतात. या पॅंट्समुळे आपली त्वचा घट्ट होत नाही, जेणेकरून आपले संपूर्ण लक्ष योगाकडे असेल. स्पायकर लाइफस्टाईल चे डिझाइन हेड ऑफ अभिषेक यादव देखील लेगिंग्ज आणि योग पॅन्टला प्राधान्य देतात, "हे पँट शक्य तितक्या लवकर घाम कोरडे करतात. जेणेकरून आपल्याला त्वचेशी संबंधित आजार होऊ नयेत." आपण आपला लुक स्टाईलिश बनवू इच्छित असल्यास, आपण लेगिंग्जवर शॉर्ट्स घालू शकता. " स्लिम जॉगर्स

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, “स्लिम जॉगर्स तुम्हाला ट्रॅक पॅन्टसारखा आराम देतील. आणि ट्रेंडीसुद्धा दिसतील. आरामदायक, प्रजननक्षम फॅब्रिक्स असलेले जॉगर्स आपल्या शरीरावर चिकटत नाहीत आणि योगासना देताना आपल्याला पूर्णपणे आराम देतात.” सायकलिंग शॉर्ट्स

अभ्यंग योगासारख्या अधिक ताणण्याची आवश्यकता असलेल्यांसाठी आपण सायकलिंग शॉर्ट्स आणि टी-शर्ट घालू शकता. आजकाल बरीच फिटनेस फ्रीक बॉलिवूड सेलिब्रिटीज हॉडीज आणि फिट टी-शर्टसह सायकलिंग शॉर्ट्स घालताना दिसत आहेत. स्पोर्ट्स ब्रा

योगा करताना स्पोर्ट्स ब्रा घालण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून आपल्या स्तनास संपूर्ण पाठिंबा मिळेल. स्पोर्ट्स ब्रामुळेही स्तनांना आराम मिळतो. आपण फक्त स्पोर्ट्स ब्रा घालून योगा करण्यास सोयीस्कर नसल्यास आपण वरून सैल-मोल्डेड टँक टॉप किंवा क्रॉप टॉप घालू शकता.

Web Title: Wearing good clothes while doing yoga will be beneficial