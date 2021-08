करिअरमधून ब्रेक घेताय?; 'या' गोष्टींची घ्या काळजी

करिअरचा आलेख उंचावत असताना मध्येच ब्रेक घेणं ही कोणत्याही वर्किंग वुमनसाठी सोपी गोष्ट नाही. कारण, बरेच वर्ष काम केल्यानंतर अचानकपणे सारं काही सोडून घरी राहणं फार कठीण जातं. मात्र, मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी किंवा घरची जबाबदारी यामुळे अनेक स्त्रियांनी करिअरमधून ब्रेक घ्यावा लागतो. परंतु, ब्रेक घेतल्यानंतरही काही गोष्टींकडे लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे. ज्यामुळे पुन्हा कधीही नव्याने करिअर सुरु करण्याचा विचार केलात तर या चांगल्या सवयी तुम्हाला फायद्याच्या ठरतील. त्यामुळेच करिअरमधून ब्रेक घेतल्यानंतर सुद्धा कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी हे पाहुयात. (when you opt a career break keep these points in mind)

१. उत्साह कायम ठेवा -

नोकरी सोडल्यानंतरही काम करण्याचा उत्साह कायम ठेवा. तुम्हाला आवड असलेल्या गोष्टींमध्ये मन रमवा. ऑफिसमुळे ज्या गोष्टी करणं शक्य नव्हतं त्या गोष्टी करण्याची नवी संधी तुम्हाला मिळतीये त्यामुळे त्या गोष्टींचा आनंद घ्या. त्यामुळे तुमचा काम करण्याचा उत्साहदेखील कायम राहिली.

हेही वाचा: ऑफिसमध्ये एक्स पार्टनर कलिग म्हणून आला तर?

२. जुन्या सहकाऱ्यांच्या संपर्कात रहा -

अनेक जण करिअरमधून ब्रेक घेतल्यानंतर जुन्या सहकाऱ्यांसोबत असलेला संवाद कमी करतात. परंतु, नोकरी सोडणं म्हणजे सहकाऱ्यांसोबतची मैत्रीदेखील तोडणं असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्यामुळे जरी करिअरमधून ब्रेक घेतला असेल तरीदेखील मित्रांच्या संपर्कात रहा. तसंच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्वत:ला अपडेट ठेवायचा प्रयत्न करा.

हेही वाचा: वेडिंग इंडस्ट्रीमध्ये करिअरच्या मोठ्या संधी

३. कामावर फोकस करा -

प्रदीर्घ ब्रेकनंतर पुन्हा ऑफिस जॉइन करत असाल तर प्रथम कामावर फोकस करायला शिका. ब्रेक झाल्यामुळे अनेक गोष्टी विसरणे, कामात लक्ष न लागणे अशा गोष्टी सहाजिकच होतील. मात्र, त्यातून बाहेर पडायचा प्रयत्न करा आणि जास्तीत जास्त कामावर लक्ष द्या.

४. फिरायला जा -

ऑफिस सोडल्यानंतर स्वत:साठीही थोडा वेळ द्या. शक्य होईल त्यावेळेनुसार दिवसातून एकदा थोडा वेळ फिरायला जा. ज्यामुळे तुमचा माईंड रिफ्रेश होईल. आणि सकारात्मक ऊर्जा तुमच्यात निर्माण होईल.