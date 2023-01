Women Like Condom : महिलांना सर्वात जास्त कोणता कंडोम आवडतो?

Women Like Condom छ लैंगिक संबंध ठेवताना नको असलेली गर्भधारणा टाळण्यासाठी कंडोमचा वापर करण्यात येतो. डॉक्टरसुद्धा गर्भधारणा टाळण्यासाठी कंडोमचा वापर करण्यास सांगतात. याशिवाय कंडोममुळे अनेक लैंगिक आजारापासून सुरक्षा मिळते त्यामुळे अनेकजण कंडोमचा वापर करतात.

हल्ली कंडोममध्ये अनेक प्रकार दिसून येतात. अशात पुरुषांना कोणता कंडोम घ्यावा हा प्रश्न पडतो. अशात महिलांना कोणता कंडोम आवडतो, हा ही प्रश्न पुरुषांना पडतो पण तुम्हाला माहिती आहे का महिलांना कोणता कंडोम आवडतो, आज आपण या विषयीच जाणून घेऊया. (Which condom do girls or women like the most? )

कंडोम घेताना नेहमी पार्टनरची आवड लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

कधी कधी काही कंडोम हे त्रासदायक असतात. अशात कोणता कंडोम आपल्यासाठी चांगला आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

असा कंडोम लावा की ज्यामुळे तुम्हाला चांगले लैंगिक सुख मिळेल.

