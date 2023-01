Resolution Goal : नवीन वर्षाच्या संकल्पाचे काही दिवसातच १२ वाजतात? हे वाचाच

Why We Never Able to Achieve Our Resolution : नवीन वर्षाची सुरुवात सगळेच जोशात, नव्या उमेदीने करतात. या काळात आपल्याला काही तरी चांगलं ध्येय गाठायचं आहे या निश्चयाने काही संकल्प करतात. काही जण बारिक होण्याचा, बरेच जण नियमित व्यायामाचा, काही हेल्दी डाएटचा, काही नवीन काही मिळवण्याचा, सकाळी लवकर उठण्याचा, रोज डायरी लिहिण्याचा असे एक ना अनेक संकल्प या काळात केले जातता. पण मग पुढच्या ८-१५ दिवसातच या संकल्पाचे १२ वाजतात. आपण पूर्णपणे तो विसरूनच जातो, किंवा लक्षात असला तरी पुर्ण करू शकत नाही. असं का होतं? ते कसं टाळावं जाणून घेऊया तज्ज्ञांकडून.

सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर, लाइफस्टाइल कोच, वास्तूतज्ज्ञ, ज्योतिषी जाई मदान यांनी नुकतीच याविषयावर एक पोस्ट केली आहे. आपला नववर्षाचा संकल्प पुर्ण करण्यासाठी काय करावं हे त्यांनी त्यात सांगितलं आहे. जाई मदान यांचे जगभरातू ४.१ मिलीयन फॉलोवर्स आहे. तेवढेच त्यांचे चाहतेही आहेत. तर जाणून घेऊया उपाय.

हेही वाचा: Astro Tips: ज्योतिष शास्रानुसार या गोष्टी केल्यास तुमच्यावर सदैव लक्ष्मी प्रसन्न राहिलं...

एका वेळी एकच बदल करा. एकदम खूप बदल करू नका.

केलेल्या बदलाची सवय होण्यासाठी स्वतःला थोडा वेळ द्या.

तुमचा संकल्प साधा आणि सोपा असावा. फार मोठे स्वप्न ठेवत स्वतःवर अपेक्षांचं ओझं लादून घेऊ नका. बहुतेकदा लहानसा बदल दीर्घकाळ पाळला तर मोठे बदल, स्वप्न गाठता येतात.

उत्कृष्ठता ही कृती नसून सवय असते. तुमच्या रोजच्या सवयीच तुमच्या यशाचे रहस्य ठरत असतात.

त्यामुळे जर तुम्ही फार कठीण, अवघड असा संकल्प करून रोजच्या आयुष्यात बदल घडवत असाल तर तो पाळणं कठीण होणं सहाजिक आहे. त्या संकल्पाचं तुमच्या आयुष्यात किती महत्व आहे हे आधी ओळखा. जेव्हा तुम्हाला त्याचं महत्व जाणवतं तेव्हा आपोआप ते आवर्जून पाळलं जातं. नाहीतर टाळलं जातं. त्यामुळे आधी ध्येय ठरवा आणि त्या दिशेने आवश्यक ती लहान लहान पावलं उचला.