How to Control Urik Acid in winter: हिवाळी सुरू होताच अनेकांना सांधे आणि हाडांमध्ये वेदना होतात. हिवाळ्यात तापमान कमी होते आणि थंड वाऱ्यामुळे लोकांच्या शरीराचे तापमानही कमी होते. अशावेळी हाडांचे दुखणे वाढू शकते. सांधेदुखी वाढण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे युरिक ॲसिड, जे हिवाळ्यात सहज वाढू शकते. यामुळे योग्य काळजी घेणे गरजेचे आहे.