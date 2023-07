World Brain Day 2023 : मेंदू हा मानवी शरीरातील सर्वात महत्त्वपूर्ण असे अंग आहे. हा अवयव आपले विचार, भावना आणि शारीरिक क्रिया नियंत्रित करण्यामध्ये मोठी भूमिका निभावतो. मेंदूचे हे महत्त्वपूर्ण कार्य पाहता, दरवर्षी २२ जुलैला ‘वर्ल्ड ब्रेन डे’ साजरा केला जातो.

लोकांमध्ये मेंदूचे आरोग्य व न्यूरोलॉजिकल डिस्ऑर्डरशी संबंधित जागरूकता वाढवणे, हे या दिवसाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आताच्या धकाधकीच्या लाइफस्टाइलमध्ये अतिशय जलदगतीने बदल होत असल्याची बाब प्रत्येकजण अनुभवत आहेत.

यातच प्रत्येक वयोगटातील नागरिक मेंदूशी संबंधित विभिन्न आजारांना बळी पडत आहेत. अशा गंभीर आजारांचा धोका टाळण्यासाठी मेंदूचे आरोग्य व विविध विकारांबद्दल सार्वजनिक स्तरावर जागरूकता वाढवणे, हाच या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे. ‘वर्ल्ड ब्रेन डे’चा इतिहास व या दिवसाचा मुख्य उद्दिष्ट याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...

‘वर्ल्ड ब्रेन डे’ कधी साजरा केला जातो?

‘वर्ल्ड ब्रेन डे’ प्रत्येक वर्षी २२ जुलैला जगभरात साजरा केला जातो. हा दिवस न्यूरोलॉजिकल स्थितीमुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्तींसाठी शिक्षण, या विषयाचे संशोधन आणि त्यांना मदत करणे या गोष्टींना प्रोत्साहन देते.

‘वर्ल्ड ब्रेन डे’चा इतिहास

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी (डब्ल्यूएफएन) ची स्थापना २२ जुलै १९५७ रोजी करण्यात आली होती. यानंतर २२ सप्टेंबर २०१३ रोजी जनजागृती आणि अडवॉकेसी कमिटीने २२ जुलै हा दिवस ‘वर्ल्ड ब्रेन डे’ म्हणून साजरा करण्याची सल्ला दिला. हा सल्ल्या दिल्यानंतर मंडळाने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये आपल्या बैठकीत या कल्पनेवर विचारविनिमय केले आणि तेव्हापासून हा दिवस दरवर्षी साजरा केला जात आहे.

'वर्ल्ड ब्रेन डे'चे महत्त्व

या दिवशी जगभरातील विविध सरकारी आणि खासगी संस्थांमधील लोक विविध उपक्रमांद्वारे मेंदूचे आरोग्य आणि त्याच्याशी संबंधित आजारांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतात. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक आरोग्य संस्थांसह अन्य संस्थाही मेंदूचे आरोग्य आणि न्यूरोलॉजिकल रोग प्रतिबंधक माहितीचा प्रसार करतात. याव्यतिरिक्त ‘वर्ल्ड ब्रेन डे’ साजरा करण्यमागील संदेश जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडियावरील मोहीम, सार्वजनिक सेवा घोषवाक्ये आणि माहितीपूर्ण साहित्याचाही वापर केला जातो.

‘वर्ल्ड ब्रेन डे’ची थीम

‘वर्ल्ड ब्रेन डे’ हा दिवस दरवर्षी एखाद्या खास थीमसह साजरा केला जातो. यावर्षीही या दिवसाची थीम अशीच काहीशी खास आहे. वर्ल्ड ब्रेन डे २०२३ ची थीम मेंदूचे आरोग्य आणि अपंगत्व (Brain Health and Disability: Leave No One Behind) अशी आहे.