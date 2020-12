राज्यात बियरची नशा "उतरली'!  विक्रीत गेल्या वर्षीपेक्षा सर्वाधिक घट 

मुंबई : राज्यात गेल्या वर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबर या आठ महिन्यांत देशी मद्याची सुसाट विक्री झाली होती. त्याखालोखाल बियरची विक्री होती; मात्र या वर्षी कोरोनामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान तब्बल 46.34 टक्‍क्‍याने घट झाली असून, इतर मद्य विक्रीही घटली आहे. मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोनामुळे लॉकडाऊन परिस्थितीत राज्य सरकारने मद्यविक्री बंद केली होती; मात्र अनलॉकनंतर मद्य विक्री हळूहळू सुरू केली. मद्य विक्रीत वाढ होऊ शकली नाही. तळीरामांनीही कोरोनामुळे रोगप्रतिकारशक्ती टिकवण्यासाठी मद्य पिणे टाळल्याचे दिसून येत असल्याने या वर्षात बियर, देशी-विदेशी आणि वाईन या चारही मद्य प्रकारांच्या विक्रीत प्रचंड घट झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे या वर्षी 19 हजार 225 कोटींचा महसूल मिळवण्याचे लक्षांक आहे; मात्र या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच मद्यविक्री चार महिने बंद असल्याने राज्याच्या महसुलावर परिणाम झाला. अद्यापही मद्य विक्रीतील घट उत्पादन शुल्क भरून काढू शकले नसून, 19 हजार 225 कोटींचे लक्ष्यही अपूर्णच राहण्याची शक्‍यता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. मद्यविक्रीवर दृष्टिक्षेप

एप्रिल ते नोव्हेंबर

2019-2020 देशी (बल्क लिटर)

2388.81 - 1842.06

22.89 टक्के घट विदेशी

1411.70 - 1152.19

18.38 टक्के घट वाईन

45.93 - 35.18

23.39 टक्के घट बियर

2077.95 - 1073.53

48.34 Beer sales in the state are down the most from last year --------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Beer sales in the state are down the most from last year