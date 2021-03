पंधरवड्यात पारा वाढला तीन अंशाने; होळीपूर्वीच उन्हाचा तडाखा

सांगली ः गेल्या आठवडाभरात पारा दररोज एका अंशाने वाढताना दिसतो आहे. होळीनंतर थंडी हद्दपार होऊन कडक उन्हाळ्याला सुरवात होत असते. होळी 28 मार्चला आहे; तत्पूर्वीच उन्हाचा तडाखा सुरू झाला आहे. सकाळी नऊ-साडेनऊ पासूनच ऊन तापू लागले आहे. दुपारी 12 ते 3 या वेळेत गेल्या आठवडाभरात सरासरी 33 ते 34 डिग्री तापमान नोंदवले गेले. काल सर्वाधिक म्हणजे 34 डिग्री तापमान नोंदवले गेले आहे. गेल्या 23 फेब्रुवारीला दुपारची सर्वोच्च तापमान नोंद 31 डिग्री होती. त्यानंतर पारा वाढतच गेला असून गेल्या पंधरा दिवसांत दुपारच्या तापमानात सरासरी तीन डिग्रीने वाढ झाली आहे. सध्या जिल्ह्यात ऊसतोडीचा हंगाम मध्यावर आहे. यंदा ऊस क्षेत्रही मोठे आहे. येणाऱ्या काही दिवसांत पारा चढा राहणार असल्याने त्याच तोडीवर परिणाम होणे अटळ आहे. द्राक्ष हंगामही आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. वाढत्या तापमानामुळे द्राक्षातील साखरेचे प्रमाण चांगले वाढले असून ती पिवळसर दिसत आहेत. त्यामुळे भारतीयांची आवड लक्षात सध्याचा काळ द्राक्ष खाण्याचा सर्वोत्तम आहे. हरभरा, सूर्यफूल, ज्वारी, गहू काढणीची कामे सध्या अंतिम टप्प्यात आहेत. शेतकऱ्यांची उन्हाच्या तडाख्यातही निरवानिरवीसाठीची धांदल सुरू आहे. सांगली शहरातील तापमान (डिग्री सेल्सीयसमध्ये) तारीख सकाळ दुपार रात्री 4 मार्च 25 33 25 5 मार्च 20 33 26 6 मार्च 19 34 26 7 मार्च 21 34 27 8 मार्च 23 34 27 9 मार्च 19 34 27 आरोग्याची काळजी घ्या हा ऋतूबदलाचा काळ आहे. शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने, एरवी दररोज अडीच तीन लिटर पाणी घेत असाल; तर त्यात अर्धा ते एक लिटरची वाढ करा. ते क्षारयुक्त असावे. लिंबू-मीठ सरबत वाढवा. उष्माघातापासून बचावासाठी डोकं झाकूनच बाहेर पडा. रक्तदाबाच्या रुग्णांनी विशेष काळजी घ्यावी. त्यांना चक्कर येणे, ताप येणे असे त्रास संभवतात.

- डॉ. केशव नकाते संपादन : युवराज यादव

