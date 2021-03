यंदा 7 हजार 399 टन द्राक्षांची निर्यात; दराला मात्र फटका 

सांगली ः गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टी, नैसर्गीक आपत्तीतून निर्यातक्षम द्राक्षाचे शेतकऱ्यांनी काटेकोर नियोजन केले. यंदा विलंबाने निर्यातक्षम द्राक्षाचा हंगाम सुरू झाला आहे. जिल्ह्यातून युरोपीय देशांसह रशिया, आखाती देशांत द्राक्ष निर्यात सुरु झाली आहे. जिल्ह्यातून 558 कंटेनर म्हणजे 7 हजार 399 टन द्राक्षांची निर्यात झाली आहे. मात्र, अतिवृष्टीचा फटका उत्पादनाला बसला असून एकरी उत्पादनात 2 ते 3 टनांची घटले आहे. त्यातच गतवर्षीपेक्षा निर्यातक्षम द्राक्षाला प्रति किलोस 20 ते 25 रुपयांनी दर कमी असल्याने आर्थिक फटका बसला बसत आहे. द्राक्ष उत्पादक शेतकरी हवालदिल आहेत. जिल्ह्यात गेल्यावर्षी द्राक्ष हंगामाच्या प्रारंभापासून पावसाने सुरुवात केली. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकरी धास्तावला होता. त्यानंतर ऑक्‍टोबरपर्यंत अतिवृष्टी झाल्याने फळछाटणीस विलंब झाला. साऱ्या नैसर्गिक आपत्तीतून शेतकऱ्यांनी काटेकोर नियोजन करत द्राक्ष बागा फुलवल्या आहेत. जिल्ह्यात गेल्यावर्षी 2 हजार 235 शेतकऱ्यांनी द्राक्ष निर्यातीसाठी नोंदणी करुन 1177 हेक्‍टरवरील द्राक्षे निर्यात केली होती. यंदा निर्यातक्षम द्राक्षाच्या नोंदणीत वाढ झाली आहे. यंदासाठी 4211 शेतकऱ्यांनी 2267 हेक्‍टर वरील द्राक्ष निर्यातीसाठी नोंद केली आहे. गेल्या दीड ते दोन महिन्यापासून निर्यातक्षम द्राक्ष सुरु झाली आहेत. युरोपमध्ये 311 कंटेनर म्हणजे 4 हजार 32 टन तर इतर देशात 247 कंटेनर म्हणजे 3 हजार 367 टन अशी 7 हजार 399 टन द्राक्षाची निर्यात झाली आहे. निर्यातक्षम द्राक्षाचे सरासरी एकरी उत्पादन 12 ते 14 टन इतके मिळते. परंतु या गेल्यावर्षीच्या अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. यंदा एकरी उत्पादन 10 ते 12 टन इतके मिळत आहे. 2 ते 3 टनांनी उत्पादनात घटले आहे. गेल्यावर्षी निर्यातक्षम द्राक्षास प्रति किलोस 95 ते 110 रुपये असा दर मिळाला. यंदा दर चांगले मिळतीलस अशी आशा होती. मात्र, केंद्राकडून द्राक्ष निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान बंद करण्यात आले आहे. त्यातच कंटेनरच्या भाड्यातदेखील वाढ झाली. त्याचा परिणाम निर्यातक्षम द्राक्षावर झाल्याचे उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले. यंदा द्राक्षाला प्रति किलोस 65 ते 70 रुपये असा दर मिळतो आहे. एकाबाजूला अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात झालेली घट, द्राक्षाचे कमी असलेले दर यामुळे झालेले आर्थिक नुकसान कसे भरून काढायचे ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय. आर्थिक नुकसान मोठे गेल्यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीतून योग्य नियोजन करून द्राक्ष बागा जागवल्या. मात्र, अतिवृष्टीमुळे द्राक्ष उत्पादनात घटले आहे. परंतू दरही कमी आहेत. आर्थिक नुकसान मोठे झाले आहे. - अमित गुरव, द्राक्ष निर्यातदार, पळशी (ता. खानापूर). संपादन : युवराज यादव

Web Title: 7,399 tonnes of grapes exported this year; Just hit the rate