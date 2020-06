उपसरपंचांना ठाकरे सरकारकडून आता दरमहा मानधन; कसे मिळणार पैसे ते जाणून घ्या

सोलापूर : ग्रामपंचायतींच्या उपसरपंचाचे मानधन त्यांच्या खात्यात ऑनलाईन जमा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला आहे. या आधी फक्त सरपंचांना मानधन दिले जात होते. नव्या निर्णयानुसार उपसरपंचांनाही मानधन देण्यात येणार आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात १५.७२ कोटी रुपयांची रक्कम उपसरपंचांच्या बँक खात्यांवर जमा करण्यात आली आहेत. मात्र या निर्णयात १००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असेल्या ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचाना मानधन मिळणार की, नाही हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. ग्रामीण भागात गावाच्या विकासात ग्रामपंचायतीचे मोठे योगदान असते. ग्रामपंचायत आपल्याच ताब्यात राहवी यासाठी रस्सीखेच लागते. गावच्या विकासात सरपंचांबरोबर उपसरपंचाचेही योगदान असते. पण आतापर्यंत उपसरपंचांना मानधन दिले जात नव्हते. त्यांचे योगदान लक्षात घेऊन त्यांनाही मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु काही तांत्रिक कारणास्तव आतापर्यंत त्यांना मानधन अदा करण्यात आले नव्हते. आता यासंदर्भातील लेखाशिर्ष तयार करणे, मानधन ऑनलाईन अदा करण्याची कार्यप्रणाली तयार करणे आदी सर्व प्रक्रिया पार पाडून आठ महिन्यांचे एकत्रित मानधन उपसरपंचांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहे, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. याबाबतचे त्यांनी ट्टिव केले आहे. राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांबरोबरच आता उपसरपंचांनाही मिळणार दरमहा मानधन. पहिल्या टप्प्यात १५.७२ कोटी रुपयांची रक्कम उपसरपंचांच्या बँक खात्यांवर जमा -ग्रामविकासमंत्री @mrhasanmushrif यांची माहिती. pic.twitter.com/fA6MY3b3pU — MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 17, 2020 राज्यात सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या २४ हजार ४८५ ग्रामपंचायतींच्या उपसरपंचांच्या खात्यावर मानधन जमा झाले आहे. उर्वरित उपसरपंचांच्या खात्यावर मानधन जमा करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

२००० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या उपसरपंचांना दरमहा १०००, २००१ ते ८००० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या उपसरपंचांना दरमहा १५०० व ८००१ पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या उपसरपंचांना महिन्याला २००० रुपये मानधन दिले जाणार आहे. दरम्यान, राज्यातील सरपंचांचे मानधन नोव्हेंबर २०१९ पासून प्रलंबित राहिले होते. हे मानधन तातडीने अदा करण्यात यावे साठी ग्रामविकास विभागाचे काम सुरु आहे.

