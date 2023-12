Employee strike : राज्यातील 2 लाख कर्मचारी आजपासून संपावर

Employee strike : राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या संदर्भात सर्वच घटकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामरोजगार सेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक हे उद्यापासून (ता.१८) ते २० डिसेंबरदरम्यान संपावर जाणार आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.(2 lakh employees in state are on strike jalgaon news)