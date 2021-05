देशात वाघांच्या मृत्यूत महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक, पाच महिन्यात २० वाघांचा मृत्यू

नागपूर : गेल्या पाच महिन्यात राज्यात २० वाघांचा (20 tiger died in last 5 months) मृत्यू झाल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. यात १२ संपूर्ण वाढ झालेले तर आठ बछड्यांचा समावेश आहे. देशात महाराष्ट्र वाघाच्या मृत्यूत दुसऱ्या क्रमांकावर (maharashtra second position ) असून मध्यप्रदेश आघाडीवर आहे. मात्र, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात २२ आणि मध्यप्रदेशात २१ वाघांच्या मृत्यूची नोंद आहे. (20 tigers died in last five months in maharashtra)

वाघ हा जंगलाचा राजा, जंगलाचा श्वास आहे. त्याला बघण्यासाठी लाखो पर्यटक येत असतात. तेव्हा वाघाचे दर्शन व्हावे हीच त्यांची इच्छा असते. त्याचे कारणही देशात वाढलेली व्याघ्र संख्या आहे. मध्यभारतात देशातील ७० टक्के वाघ आहेत. त्यामुळे या परिसरात वाघांना धोका वाढलेला आहे. त्यात चोरट्या शिकारी, वाघांचा अधिवास कमी होणे, अधिवासासाठी होणाऱ्या लढाईत मृत्यू पावणे, अपघातात होणारे मृत्यूचाही समावेश आहे. यंदा राज्यात अपघातात वाघांच्या मृत्यू होण्याची संख्या वाढू लागल्याने वन विभागाची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे त्यांनीही उपाययोजना करण्याची तयारी सुरू केलेली आहे. याबाबत बोलताना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर म्हणाले, यंदा वाघांची मृत्यूची संख्या वाढली असून त्यासंबंधीची कारणेही चकित करणारी आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत. राज्यात मृत्यू पडलेल्या २० वाघांमध्ये १२ संपूर्ण वाढ झालेले तर ८ बछड्यांचा समावेश आहे.

व्याघ्र क्षेत्राचा समतोल राखण्यासाठी नियोजनबद्ध योजनाही आखण्यात येत आहेत. राज्यात नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी उमेरड-पवनी- कऱ्हांडला अभयारण्यात तीन बछड्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पुढे आली होती. त्यानंतर मेळघाट, चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती, ताडोबा- अंधारी, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, वर्धा, भंडारा, यवतमाळ या जिल्ह्यातही वाघांच्या मृत्यूंची नोंद झालेली आहे.

जंगलाच्या शेजारील शेतातील विहिरीमध्ये पडून वाघांचे अपघात होऊन मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. रस्ते, रेल्वे अपघातानंतर हा नवीन अपघाताचा प्रकार पुढे आला आहे. त्यामुळे वाघांसह वन्यप्राण्यांचा वावर असलेल्या जंगलाच्या शेजारील विहिरींना कठडे करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. सिंचन प्रकल्प करताना उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. -नितीन देसाई, संचालक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडिया

आकडे बोलतात -

वर्ष मृत्यू पावलेले वाघ

२०१८ - १९

२०१९ - २२

२०२०- १६

२०२१ मे २०२१ - २०

देशातील स्थिती