महाराष्ट्र बातम्या

Central Railway: कोकणकरांसाठी आनंदाची बातमी! दिवाळीत रेल्वेकडून ३० विशेष गाड्या, जाणून घ्या वेळापत्रक

Special Trains For Diwali: दिवाळीआधी मध्य रेल्वेने मोठा निर्णय घेतला आहे. कोकणात जाणाऱ्या कोकणवासियांसाठी महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. आता कोकणासाठी ३० विशेष गाड्या सोडणार आहेत.
Central Railway special Train

Central Railway special Train

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये कोकणात जाणाऱ्‍या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेत मध्य रेल्वेने ३० विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गाड्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) ते मडगाव आणि पनवेल ते चिपळूणदरम्यान धावणार आहेत. त्यामुळे कोकणवासीयांना दिलासा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
maharashtra
railway
central railway
Railway Administration
Railway Department
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com