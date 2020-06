सोलापूर : पावसाळा सुरु होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रात चक्रीवादळाचे आगमन झाले. त्यामध्ये राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमधील 35 हजार हेक्‍टरवरील फळबागा भुईसपाट झाल्या आहेत. 30 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे सातशे काटींचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज कृषी विभागाने व्यक्‍त केला आहे. यंदा पावसाळा लवकर सुरु होईल, या आशेने बळीराजाची लगबग सुरु असतानाच राज्यात चक्रीवादळाने प्रवेश केला. त्यामध्ये नाशिक, जळगाव, कोकण, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सातारा, पुणे या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक 35 हजार हेक्‍टरपर्यंत नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. चक्रीवादळाचा सर्वाधिक फटका फळबागांना बसला असून केळीसह अन्य बागा भूईसपाट झाल्या आहेत. घरांची पडझडही मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाईल, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. कोरोनामुळे पंचनामे करण्यास विलंब लागत असल्याने सरकारने काही प्रमाणात नुकसानग्रस्तांना मदत दिली आहे. मात्र, राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कधीपर्यंत मदत मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. पंचनामा अहवाल तत्काळ देण्याचे आदेश

राज्यातील चक्रीवादळाचा फटका नऊ जिल्ह्यांना बसला असून नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लवकरात लवकर पंचनाम्यांचा अहवाल पाठवावा, असेही अधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले आहे. परंतु, अद्याप एकाही जिल्ह्याचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही.

- नारायण शिसोदे, संचालक, कृषी

-

ठळक बाबी... नऊ जिल्ह्यांमधील 35 हजारांहून अधिक हेक्‍टरवरील पिकांना चक्रीवादळाचा बसला फटका

राज्यातील 30 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांचे झाले सातशे कोटींचे नुकसान

पंचनामे तत्काळ करण्याचे आदेश असतानाही अद्याप एकाही जिल्ह्यातील पंचनामे झाले नाहीत पूर्ण

फळबागांसाठी हेक्‍टरी 18 हजार 500 रुपये तर अन्य पिकांसाठी हेक्‍टरी 13 हजार 500 रुपयांची मिळणार मदत

पाच वर्षांसाठी राज्य सरकारने निश्‍चित केली मदतीची रक्‍कम : आर्थिक स्थितीमुळे मदतीला कात्रीची शक्‍यता प्राथमिक अंदाजानुसार भरपाई द्यावी राज्यात कोकण, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, जळगाव या जिल्ह्यांमधील फळबागांना चक्रीवादळाचा मोठा फटका बसला आहे. कोरोनामुळे लॉकडाउन असल्याने शेतमाल विक्रीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. त्यातच आता चक्रीवादळाचा फटका बसल्याने पंचनामे करण्यापूर्वी नजर अंदाज तथा प्राथमिक अहवालानुसार भरपाई द्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकार काय निर्णय घेणार, याची उत्सुकता लागली आहे.

Web Title: 35000 hectares of orchards leveled due to cyclone Punchnama has not taken place