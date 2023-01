Abdul Sattar नव्या वादात; शिष्यवृत्ती लाटल्याचा आरोप

सत्तातरानंतर राज्यात नवं नवे वाद समोर येत आहेत. दरम्यान, नेहमी वादात सापडणारे अब्दुल सत्तार आता पुन्हा अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. शासनाची दिशाभूल करून शिष्यवृत्ती मिळविलेल्या शाळांच्या यादीमध्ये अब्दुल सत्तार यांच्या शाळांच्या नावांचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. (Abdul Sattar many institutes in the list of cheating schools scholarship )

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारची दिशाभूल करत शिष्यवृत्ती मिळवलेल्या शाळांच्या यादीमध्ये सत्तार यांच्या अनेक शाळा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जिल्हा शिक्षण विभागाने औरंगबाद येथील काही शाळांना नोटीस दिली आहे. या शाळांनी अधिक विद्यार्थी आणि हॉस्टेल दाखवून शिष्यवृत्ता उचलली असल्याचे दावा करण्यात आला.

तसेच ही बळकावलेल्या शिष्यवृत्ती तात्काळ वसुल करण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. यामध्ये अब्दुल सत्तार यांच्या शैक्षणिक संस्थांमधील काही शाळांचा समावेश आहे. असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपल्ली यांनी केला आहे.

सर्वात जास्त विद्यार्थी म्हणजेच तब्बल 253 विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.