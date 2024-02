Abhishek Ghosalkar Firing: तुरुंगातून बाहेर आल्यावर मॉरिसच्या मनात काय चाललं होतं? पत्नीच्या जबाबात झालं स्पष्ट

ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांची काल(गुरूवारी) मुंबईमध्ये गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. फेसबुक लाईव्ह दरम्यान घोसाळकर यांची ५ गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली, या घटनेने मुंबईसह राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. स्वत:ला सामाजिक कार्यकर्ता म्हणवणारा मॉरिस नोरोन्हा याने घोसाळकर यांची हत्या केली, त्यानंतर स्वत:वर गोळ्या झाडून त्यानेही आपलं जीवन संपवलं. या प्रकरणात पोलिसांनी सखोल तपास सुरू केला आहे. अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्ये प्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करत दोन जणांना ताब्यात घेतलं आहे. तसेच १ पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतुसंही जप्त केले आहे. त्यानंतर आता पोलिसांकडून मॉरिस नोरोन्हाच्या पत्नीचा देखील जबाब नोंदवला जात आहे. (Abhishek Ghosalkar Firing Mauris Noronha wife is also being questioned by the police)