Accident: कारचा टायर फुटला अन् एक वर्षाचा चिमुकला जागीच ठार झाला तर अन्य...

समृद्धी महामार्गावर अपघाताचे सत्र सुरुच आहे. हज यात्रेसाठी निघालेल्या कुटुंबाच्या कारचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात एक वर्षाचा चिमुकला जागीच ठार झाला तर अन्य ५ जण जखमी झाले आहेत. (accident on Samriddhi highway one year old baby was killed on the spot and 5 people were injured)

चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार दुभाजक ओलांडून दुसऱ्या कॉरिडॉरजवळच्या दुभाजकामध्ये उलटली. कारचं टायर फुटल्यानं हा अपघात घडल्याची माहिती समोर येत आहे. जखमींना तातडीने प्राथामिक उपचारासाठी वैजापूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी येवला येथे पाठवण्यात आले आहे.

अख्तर रझा असं मृत्युमुखी पडलेल्या एक वर्षीय चिमुकल्याचं नाव आहे. तर आझाद अली खान (वय ४९), अफताब अली (वय २४), खुशबू आलम खान (वय २६), यास्मिन खान (वय १८), सोहेल आलम खान (वय ३०) सर्व राहणार वाशी, मुंबई हे गंभीर जखमी झाले आहेत.

अपघात कसा घडला?

मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त कुटुंब हे मूळ बिहार राज्यातील छप्रा येथील रहिवासी असून सध्या ते मुंबईतील वाशी परिसरात राहत होते. गया येथून १७ जुन रोजी ते विमानाने हज यात्रेसाठी जाणार होते. त्यासाठी ते आपल्या गावी छप्रा येथे जात होते.

समृद्धी महामार्गावरुन छत्रपती संभाजीनगरकडे जात असतांना जांबरगाव व लासूरगांव दरम्यान त्यांच्या कारचे अचानक टायर फुटले. त्यामुळे कार अनियंत्रित होऊन उलटली. हा अपघात इतका भीषण होता की, या अपघातात गाडीचा चक्काचूर झाला.

घटनेची माहिती मिळताच वैजापूर स्थानिकांसह पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी मृत चिमुकल्याचा मृतदेह ताब्यात घेतला असून जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. हज यात्रेसाठी निघालेल्या कुटुंबावर अचानक काळाने घाला घातल्याने परिसरातून हळहळ व्यक्त होत आहे.