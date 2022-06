‘संघर्षाची वेळ संपली; आम्ही प्रभू रामाचा आशीर्वाद घेणार आहोत’

संघर्षाची वेळ संपली आहे. तेव्हा आम्हीही होतो. आता न्यायालयाच्या निर्णयाने मंदिर निर्माणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आम्ही रामलल्लाच्या दर्शनासाठी अयोध्येत जात आहोत, असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) एएनआय या वृत्तसंस्थेची बोलताना म्हणाले. (Aditya Thackeray said, we are going to get the blessings of Lord Rama)

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांचा अयोध्या दौरा राजकीय नसेल, असे संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले आहे. आदित्य यांच्यासोबत १० जूनला मोठ्या संख्येने शिवसैनिक आणि युवासैनिक अयोध्येत जाणार असल्याचे राऊतांनी स्पष्ट केले होते. आदित्य यांच्या दौऱ्याची सगळी तयारी जवळपास पूर्ण झाल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले होते.

अयोध्या दौऱ्यावरून मनसे आणि शिवसेनेत (Shiv Sena) आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले होते. शिवसेनेने जोरदार तयारी केली होती. विशेष म्हणजे शिवसेनेने अयोध्येत याची पोस्टरबाजी केली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या दौऱ्याचे पोस्टर अयोध्येत लावण्यात आले. यावर ‘असली आ रहा है, नकली से सावधान’ असे लिहिले होते. शिवसेनेने पोस्टरच्या माध्यमातून राज ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला होता.

