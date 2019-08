वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश पुन्हा लांबणीवर 

मुंबई : जातपडताळणी प्रमाणपत्र समाजकल्याण विभागाकडून नाकारण्यात आल्याने काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची मुदत दिली आहे. यावर निर्णय होईपर्यंत राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर जाणार आहे. समाजकल्याण विभागाकडून विविध कारणांस्तव विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांवर वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. याबाबत विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता जात प्रमाणपत्र नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या तक्रारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल कराव्यात असे निर्देश दिले आहेत. तसेच, न्यायालयाने 31 ऑगस्टपर्यंत निर्णय देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत, त्यामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्राचा निर्णय होईपर्यंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.

याबाबतचे परिपत्रक सीईटी सेलने जारी केले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या स्थगिती देण्यात आलेल्या प्रवेशप्रक्रियांमध्ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएएसएलपी, बीपी अँड ओ, बीएस्सी (नर्सिंग) या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियांचा समावेश आहे. सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान या प्रवेशप्रक्रियांची सद्यःस्थिती न्यायालयाला अवगत केली जाणार आहे. प्रवेशप्रक्रिया सुरू ठेवल्यास पुन्हा प्रवेशात अडचण येऊ नये यासाठी तूर्तास प्रवेशप्रक्रियेचा पुढील टप्पा थांबवण्यात आला आहे.

Web Title: Admission of medical courses is still on Late