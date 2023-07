Ajit Pawar Latest News : ज्याच्यामुळं बंड केलं त्याच व्यक्तीपुढं पुन्हा जावं लागणार! शिवसेना आमदारांमध्ये नाराजी

Maharashtra Politics Crisis : ज्या व्यक्तीमुळं बंड करावं लागलं त्याच व्यक्तीपुढं निधीसाठी पुन्हा कागद घेऊन जावं लागणार असल्यानं शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये नाराजी असल्याचं चित्र आहे. अर्थात अर्थमंत्रीपद पुन्हा अजितदादांना मिळणार असल्यामुळं आमदरांमध्ये संतापाची भावना आहे. (Ajit Dada will get post of Finance Minister again anger among Shivsena MLAs)

शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं भेटण्याची वेळ मागितली आहे. कारण अजित पवारांना अर्थ खातं मिळणार असल्यानं पूर्वी ज्यांच्यासमोर निधीसाठी झगडावं लागलं त्यांच्यापुढेच पुन्हा जावं लागणार आहे. तसेच सरकारमध्ये मागून आलेल्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांना मंत्रिपदं मिळाली मात्र शिवसेना आमदार अजूनही मंत्रीपदापासून वंचित असल्यानं आमदारांमध्ये नाराजी आहे. (Latest Marathi News)

भाजपच्या नेतृत्वाशी बोला

आता मतदारांकडं कोणत्या तोंडानं जायचं अशी विचारणा आमदार करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांना आमदारांनी आपली नाराजी कळविली आहे. भाजप नेतृत्वाशी बोला मात्र अजित पवारांना अर्थ खाते जाता कामा नये, असा शिवसेनेच्या आमदारांचा एकच सूर आहे. म्हणजेच आता खाते वाटपावरून महायुतीतल्या आमदारांमध्ये नाराजी असल्याचं उघड झालं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

संजय सिरसाट सागर बंगल्यावर दाखल

संजय शिरसाट उपमुख्यमंत्र्यांच्या सागर बंगल्यार भेटीसाठी दाखल झाले आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्यानं इच्छुक शिवसेना आमदारांमध्ये नाराजी आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात शिरसाट यांचं नाव जवळपास निश्चित मानलं जात होतं. मात्र, अजितदादांच्या बंडामुळं शिवसेना आमदारांना मागे ठेवून राष्ट्रवादीच्या आमदारांना संधी मिळाल्याने शिवसेना आमदार नाराज असल्यानेच ते या भेटीसाठी पोहोचल्याचं सांगितलं जात आहे.