Ajit Pawar: अजित पवारांना 'ब्राँकायटिस'चा त्रास, डॉक्टरांचा विश्रांतीचा सल्ला! काय आहे हा आजार अन् लक्षणे?

Ajit Pawar to Skip Udgir Event Due to Bronchitis, Advised Rest: अजित पवार हे गेल्या काही महिन्यांपासून विविध सरकारी आणि पक्षीय कार्यक्रमांच्या निमित्ताने राज्यभर दौरे करत आहेत. 'जनसन्मान यात्रा', 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांशी भेटीगाठी तसेच शासकीय बैठका अशा विविध कामांसाठी ते सातत्याने प्रवास करत आहेत.

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar diagnosed with bronchitis, advised to rest by doctors. esakal