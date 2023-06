मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसची नवी कार्यकारिणी जाहीर झाली आहे, यामध्ये सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेलांना कार्याध्यक्षपद देण्यात आलं आहे. यामध्ये अजित पवारांना स्थान दिलेलं नाही. पण यामुळं त्यांच्यावर अन्याय झालाय, अशी चर्चाही सुरु झाली. पण या चर्चेवर नारायण राणेंनी भाष्य केलं आहे. (Ajit Pawar does not have any justice Narayan Rane spoke on NCP)

राष्ट्रवादीच्या वर्धापनदिनानिमित्त नवी कार्यकारिणी जाहीर झाली असून यामध्ये पक्षातील सर्व प्रमुख नेत्यांना स्थान देण्यात आलं आहे. पण यामध्ये अजित पवारांना एकही पद किंवा जबाबदारी देण्यात आलेली नाही.

याबाबत बोलताना नारायण राणे म्हणाले, "हा त्यांच्या पक्षाचा प्रश्न आहे आपल्या मुलांची नाव वडील ठेवणार नाही तर कोण ठेवणार? अजित पवारांवर अन्याय झाला असं मला वाटतं नाही. शरद पवारांचा पक्ष आहे कोणाला कुठली पदं द्यावीत ते ठरवतील त्यांच्याकडं अनुभव माझापेक्षाही जास्त आहे" (Marathi Tajya Batmya)

तसेच अमित शहांच्या नांदेड दौऱ्यावर अशोक चव्हाणांवर टीका करताना राणे म्हणाले, "अशोक चव्हाण यांनी काय अॅग्रिमेंट केलं आहे का? आमच्या भागात कोणी येवू नये म्हणता, अमित शहा हे देशाचे गृहमंत्री आहे ते कुठेही जावू शकतात" (Latest Marathi News)

दरम्यान, राज्यातील तणावाच्या घटनांबाबत बोलताना राणे म्हणाले, सरकार जे जे गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावर कारवाई करेल. झाली नसेल तर त्यांच्यावर चौकशी करून कारवाई करेल, असंही नारायण राणेंनी सांगितलं.