पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर दोन्ही गटांमध्ये राजकीय वर्चस्वसाठी चढाओढ पहायला मिळत आहे. अजितदादांच्या बाजूनं असलेल्या आमदारांची मोठी संख्या असली तरी आता त्यांना शह देण्याचा प्रयत्न शरद पवार करताना दिसत आहेत.

त्यानुसारच अजितदादा गटाच्या दोन आमदारांचे विरोधक शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार आहेत. (Ajit Pawar Vs Sharad Pawar Opponents of two sitting MLAs will enters in Sharad Pawar NCP)

'हे' माजी आमदार करणार प्रवेश

सुत्रांच्या माहितीनुसार, शहापूरचे माजी आमदार पांडुरंग बरोरा ‌आणि अहमदपूरचे‌‌ माजी आमदार विनायक‌‌ पाटील शरद पवार गटात प्रवेश करणार आहेत. शहापूरला दौलत दरोडा आणि अहमदपूरला बाबासाहेब पाटील हे अजितदादा गटाचे आमदार आमदार आहेत.

अजितदादांना शरद पवारांचा शह!

दरम्यान, बरोरा यांचा उद्या तर विनायक पाटील यांचा परवा शरद पवार गटात प्रवेश होणार आहे. यामुळं शरद पवारांनी अजितदादांना यांना शह देण्याचा प्रयत्न केल्याची सध्या चर्चा आहे.