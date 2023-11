सर्वपक्षीय आमदारांची लंडनवारी; विदेशात भरणार सुशासनाचा 'क्लास'!

मुंबई- सर्वपक्षीय आमदार लंडन दौरा करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. लंडनमधील सुशासन आणि सार्वजनिक धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी हा दौरा होणार असल्याचं कळतंय. लंडन दौऱ्यासाठी सर्वपक्षीय १२ आमदार जाणार आहेत. पाच दिवस ते लंडनमध्ये राहतील. ((All party MLAs going to London in abroad will study good governance and Study of Public Policies)

भाजप, शिवसेना शिंदे गट, उबाठा गट, काँग्रेस आणि सपाच्या आमदारांचा या दौऱ्यामध्ये समावेश आहे. आमदारांमध्ये अमित साटम, रईस शेख, मिहीर कोटेचा, अंबादास दानवे, अमिन पटेल, सत्यजित तांबे, जयकुमार रावल, पंकज भोयर, झीशान सिद्दिकी, अमित झनक, अस्लम शेख, मंगेश चव्हाण यांचा समावेश आहे.

राजकारणातील एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी लंडन जाणार असून ते एकत्र सुशासनाचा अभ्यास करणार आहेत. मंत्री आणि नेत्यांच्या विदेशवारीवरुन ठाकरे गटाने टीकेची झोड उठवली होती. त्यामुळे सरकारला काही दौरे रद्द करावे लागले होते. आता ठाकरे गटाचे नेते देखील सत्ताधारी आमदारांसोबत लंडनवारी करणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

यूके येथील वेल्स ट्रिनिटी सेंट डेव्हिड (UWTSD) विद्यापीठात सुशासन आणि सार्वजनिक धोरण याबाबत अभ्यास केला जाणार आहे. या कार्यक्रमात कार्डिफमधील सेनेट असेंब्लीला आणि वेस्टमिन्स्टर येथील संसदेच्या सभागृहांना १२ आमदार भेट देणार असल्याची माहिती आहे.(Latest Marathi News)