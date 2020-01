राज्यातील शहरी भागांमध्ये साडेअकरा लाख घरे मंजूर

पुणे - केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत २०२० पर्यंत सर्वांसाठी घरे या योजनेतंर्गत शहरी भागात एक कोटी घरे मंजूर करण्याचा माईलस्टोन सरकारने प्राप्त केला. या योजनेतंर्गत राज्यात ११ लाख ५७ हजार घरे मंजूर झाली आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप २०१५ ते २०१९ या चार वर्षांत या योजनेतंर्गत शहरी भागात १.०३ कोटी घरांना मंजुरी सरकारने दिली आहे, असे नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी सांगितले. नरेडको महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांत ते बोलत होते. विशेष म्हणजे २००४ ते २०१४ मध्ये जेएनएनयूआरएम योजनेतंर्गत केवळ १३ लाख ४६ हजार घरे बांधली गेली. २०१४ ते २०२० मध्ये १ कोटी ३ घरे मंजूर केली गेली. त्यापैकी राज्यात ११. ५७ लाख घरे मंजूर झाली आहेत. आंध्र प्रदेश २० लाख घरांना तर त्याखालोखाल उत्तर प्रदेशात १५ .२४ लाख घरे, तामिळनाडूत ७.३६ लाख घरांचा समावेश आहे.

Web Title: Allotment of 1.5 lakh houses in urban areas of the state