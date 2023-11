'मविआ'तील जागा वाटप रखडले! पण, शरद पवार गटाकडून 'इतक्या' जागांसाठी उमेदवार निश्चित?

By

मुंबई- येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक लढवणार आहे. तसेच विधानसभेच्या निवडणुकीसाठीही राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि काँग्रेस एकत्र लढणार आहेत. यापार्श्वभूमीवर मविआच्या नेत्यांमध्ये चर्चा-बैठका सुरु होत्या. पण, सध्या जागावाटपाच्या मुद्द्यावरुन मविआत शिथिलता आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. ( Allotment of seats in MVA has stopped)

महाविकास आघाडीमधील जागा वाटप रखडले आहे. तसेच गेल्या सात महिन्यांपासून सभा देखील घेतल्या जात नाहीयेत. दुसरीकडे, शरद पवार गटाकडून लोकसभेच्या १२ जागा लढण्याची तयारी केली जात आहे. तसेच ५८ विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांची निश्चिती शरद पवार गटाकडून करण्यात आली असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. तसेच, खासदार अमोल कोल्हे यांनी प्रतिज्ञापत्र भरल्याचा दावा शरद पवार गटाकडून करण्यात आला आहे.

महाविकास आघाडीमध्ये जागा वाटपाबाबत आलबेल नसल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. निवडणुका जवळ आल्या असल्याने जागावाटप अपेक्षित होतं. लोकसभा निवडणुका जवळ येत असल्या तरी जागा वाटपाबाबतचा तिढा कायम आहे. तसेच मविआच्या बैठका देखील होत नाहीयेत. राष्ट्रवादीतून अजित पवार गट बाहेर पडल्यानंतर या बैठकींबाबत उदासिनता दिसून येत आहे. जागा वाटप लवकरात लवकर व्हावा यासाठी शरद पवार गट प्रयत्नशील असल्याचं बोललं आहे.

राज्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र लढण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला आहे. त्याबाबत जागा वाटपासाठी काही महिन्यांपूर्वी चर्चा सुरु झाली होती. महाविकास आघाडी इंडिया आघाडीत सामील झाली आहे. भाजपला लोकसभेमध्ये हरवण्यासाठी इंडिया आघाडीची स्थापना करण्यात आली आहे. इंडिया आघाडीत प्रमुख नेत्यांपैकी शरद पवार एक आहेत. (Latest Marathi News)