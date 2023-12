ठाकरेंनी कोरड्या विहिरीत उडी मारायला लावली तरी मारेन; लोकसभेबाबत अंबादास दानवे स्पष्टच बोलले

मुंबई- पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जे सांगतील ते मी करायला तयार आहे. त्यांनी उद्या कोरड्या विहिरीत उडी मारायला लावली तरी मी मारेन, असं वक्तव्य विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केलं आहे. पक्ष प्रमुखांनी लोकसभा लढायला लावली तर तीही लढेन, असंही ते म्हणाले आहेत. ते माध्यमांशी बोलत होते. (anbadas danve said about loksabha election and shivsena uddhav thackeray)

ठाकरेंनी कोरड्या विहिरीत उडी मारायला सांगितली तर त्याची देखील माझी तयारी आहे. त्यामुळे उमेदवारीचा तर प्रश्नच येत नाही. त्यांनी लोकसभा लढण्यास सांगितलं तर मी निवडणूक नक्की लढवेन, असं दानवे म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे ते लोकसभेसाठी इच्छूक असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.