Ambadas Danve News : औषध खरेदीअभावी राज्याचे आरोग्य सलाईनवर : अंबादास दानवे

Ambadas Danve News : ‘शासन आपल्या दारी’ म्हणत मृत्यू घरोघरी पाठविणारे हे गेंड्याच्या कातडीचे व सरड्यासारखे रंग बदलणारे राज्यातील सरकार आहे. राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या हाफकीनकडून औषध खरेदी झालेली नाही.

चालू वर्षासाठी औषध प्राधिकरण सुरू केले, मात्र त्यांच्याकडूनही अद्यापपर्यंत एक रुपयाचीही औषध खरेदी सरकारने केलेली नाही. परिणामी, राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांचा पुरेसा साठा नाही.

जिल्हा नियोजनाच्या निधीतून रुग्णालयांना अत्यल्प औषधसाठा उपलब्ध होतो आहे, ही बाब गंभीर आहे. (ambadas danve statement about in state drug was not purchased from Haffkine maharashtra news)

विद्यमान सरकारला राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी नाही. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला अनुदानाच्या नावाखाली पाने पुसल्याची टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.

राज्यातील आरोग्याच्या तक्रारींसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी श्री. दानवे राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांना भेटी देत तेथील पाहणी करीत आढावा घेत आहेत. सोमवारी (ता. १६) श्री. दानवे यांनी जिल्हा रुग्णालय व संदर्भ सेवा मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयाला भेट दिली, तसेच पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्याशीही चर्चा केली.

श्री. दानवे म्हणाले, नांदेड, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी रुग्णालयांमध्ये झालेले मृत्यू हे मानवी चुकांमुळे, तसेच सरकारची चुकीचे धोरणे व अनास्थेमुळे झालेले आहेत. यास राज्य सरकारीची बेपर्वाई कारणीभूत आहे. बहुतांशी सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी, मनुष्यबळ नाही. औषधांचा पुरवठा नाही.

या रुग्णालयांना गेल्या वर्षापर्यंत हाफकिनमार्फत औषध पुरवठा केला जात होता. परंतु त्यांचे थकीत १०६ कोटींपैकी अवघे ५० कोटी रुपये दिल्याने औषधपुरवठा थांबवला.

सरकारने पर्यायी औषध प्राधिकरण सुरू केले.

परंतु गेल्या आठ महिन्यांमध्ये शासनाने त्यांच्याकडून एक रुपयाचेही औषध खरेदी केलेली नाही. त्यामुळे रुग्णालयांना जिल्हा नियोजनाच्या निधीतून मिळणाऱ्या ३० टक्के निधीतून औषध खरेदी करावी लागते आहे, जो पुरेसा नाही. त्यामुळे रुग्णालयात आलेल्या रुग्णांना बाहेरून औषध खरेदी करावे लागत असल्याचे श्री. दानवे म्हणाले.

नाशिकचे नवीन आयसीयू बंद

नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात महिन्यभरात साडेचार ते पाच हजार रुग्ण उपचारासाठी दाखल होत असतात. अशा रुग्णालयात केवळ दहा बेडचे आयसीयू कार्यान्वित आहे. नवीन आयसीयू ८० बेडचे सुसज्ज स्थितीमध्ये आहे. परंतु तेथील लिफ्टचे काम गेल्या दहा महिन्यांपासून रखडलेले असल्याबाबत श्री. दानवे यांनी आश्चर्य व्यक्त करीत संबंधित पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांना शोकेस नोटीस जारी करून कारवाई करण्याची सूचना केली.

"विद्यमान राज्य सरकार गेंड्याच्या कातडीचे असून, त्यांना राज्याच्या जनतेच्या आरोग्याशी काही देणेघेणे नाही. गेल्या दीड-पावणेदोन वर्षात सरकारने एका रुपयाचेही औषधांसाठी टेंडर भरलेले नाही. ही जनतेची दिशाभूल असून, त्यांच्या आरोग्याचा खेळ चालविला आहे. त्याचा जाब सरकारला विचारलाच जाईल." - अंबादास दानवे, शिवसेना नेते (ठाकरे गट) तथा विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद