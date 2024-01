देशातील 77 टक्के लोक शेण खातात, असं तुमचं म्हणणं आहे का? आव्हाडांचा फडणवीसांना सवाल

मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर पलटवार केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाण्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना आव्हाड यांच्या मांसाहाराच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला होता. आव्हाड शेणही खात असतील असं ते म्हणाले होते. यावरुन आव्हाडांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.(Are you saying that 77 percent of people in the country eat dung jitendra awhad criticize devendra fadnavis )

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्यावर टीका करीत असताना म्हटलं की, 'ते काय शेणही खात असतील!' मी माझ्या भाषणात स्पष्ट म्हटलं होतं की, "मी मटण खातो; मटण खातो, म्हणजेच मांसाहार करतो." महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील सुमारे ७७ टक्के लोक मांसाहारी आहेत. मग, मांसाहार करणारा प्रत्येक माणूस शेण खातो, असं आपलं म्हणणं आहे का, असा सवाल आव्हाडांनी केलाय.