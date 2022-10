MPSC: सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2020ची निवड यादी जाहीर

By

मुंबई : सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2020ची तात्पुरती निवड यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तसेच ज्या उमेदवारांना या भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. (assistant Motor Vehicle Inspector Main Exam 2020 Selection List Announced by MPSC)

एमपीएससीनं प्रसिद्धी पत्रकात काय म्हटलंय?

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा - २०२० या परीक्षेची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर २२ मार्च २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या गुणवत्ता यादीच्या आधारे उमेदवारांकडून भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) पर्याय मागविण्यात आला होता. याबाबत आयोगाच्या संकेतस्थळावर २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या (Opting Out) सुविधेबाबत रितसर प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आलं होते. त्यानुसार, या परीक्षेची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली तसेच तात्पुरती निवड यादी (Provisional selection list) प्रसिध्द करण्यात आली. या यादीच्या आधारे उमेदवारांकडून भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) पर्याय नव्यानं मागवण्यात येत आहेत.

ही निवड यादी निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असून उमेदवारांच्या अर्जामधील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने अंतिम निकालापूर्वी पडताळणीअंती काही उमेदवारांच्या दाव्यांमध्ये/ शिफारशीमध्ये बदल होऊ शकतो, असंही एमपीएससीनं म्हटलं आहे. खेळाडू प्रवर्गातून अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची क्रीडाविषयक कागदपत्रे प्राधिकृत क्रीडा अधिका-यांनी तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांचा खेळाडू प्रवर्गाचा दावा तात्पुरता ग्राह्य धरून त्यांचा तात्पुरत्या निवड यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तसेच तात्पुरती निवड यादी कोर्टात दाखल विविध न्यायिक प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून जाहीर करण्यात येत आहे.

भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्यासाठी कसा कराल अर्ज

या परीक्षेच्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) पर्याय सादर करण्याकरीता आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील 'ONLINE FACILITIES' या मेनूमध्ये 'Post Preference / Opting Out' वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ही वेबलिंक १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी १२.०० वाजेपासून १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहील. ऑनलाईन पध्दतीशिवाय अन्य कोणत्याही प्रकारे पाठविलेला भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय ग्राह्य धरला जाणार नाही. तसेच याबाबत उमेदवारांची कोणतीही बाब विचारात घेतली जाणार नाही. भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या (Opting Out) पर्यायाआधारे अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येईल. तसेच भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या उमेदवारांचा अंतिम निकाल प्रक्रियेत समावेश करण्यात येणार नाही.

अडचण उद्भवल्यास मदत मिळणार

भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) पर्याय सादर करण्यास कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास आयोगाच्या १८००-१२३४-२७५ किंवा ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा support-online@mpsc.gov.in या ई-मेल आयडीवर विहित कालावधीत संपर्क साधता येईल, असं आवाहन एमपीएससीकडून करण्यात आलं आहे.