मुंबई : अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांच्याकडून प्रचार संघटनेच्या सर्व कार्यकर्त्यांना महत्वाचं आवाहन केलं आहे. रंगपंचमीनिमित्त त्यांनी एक कल्पना मांडली असून ती प्रत्यक्ष उतरवण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या आहेत. एका व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. (Bacchu Kadu appeal to Prahar organisation workers regarding Holi and Rangpanchami)

बच्चू कडू म्हणाले, मागच्या रंगपंचमीला आईचं निधन झालं, त्याचं सूतक असल्यानं रंगपंचमी खेळता आली नव्हती. पण या दुःखात असताना आम्हाला एक कल्पना सुचली की रंगपंचमीला आपण एकमेकांना रंगवतो आनंद व्यक्त करतो. पण त्यासोबत गाव रंगवता येईल का? गावातील झाडं रंगवता येतील का? गावातील शाळा रंगवता येईल का?

त्यामुळं प्रहारच्या सर्व कार्यकर्त्यांना होळीच्या रंगपंचमीच्या शुभेच्छा देत असताना गाव, शाळा रंगवायचा संकल्प करुयात असं सर्वांना आवाहन मी करतो. तसेच या कल्पनांना सार्वजनिक स्वरुप कसं देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही त्यांना देत आहे.