बॅंक ऑफ महाराष्ट्राला 389 कोटींचा निव्वळ नफा 

सोलापूर : बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने 2018-19 वित्तीय वर्षातील चार हजार 783 कोटी रुपयांच्या तोट्याच्या तुलनेत यंदा दमदार कामगिरी केली आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात बॅंकेला तब्बल 389 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या संचालक मंडळाची बैठक नुकतीच पुणे येथील बॅंकेच्या लोकमंगल या मुख्यालयात झाली. या बैठकीत 31 मार्च 2020 रोजी संपलेल्या तिमाही व आर्थिक वर्षाच्या निकालास मान्यता देण्यात आली. बॅंकेच्या एकूण व्यवसायामध्ये वाढ झाली असून बॅंकेचा एकूण व्यवसाय मागील आर्थिक वर्षाच्या 2, 34, 117 कोटी रुपयांच्या तुलनेत रुपये 2, 44, 955 कोटी झाला आहे. बॅंकेच्या कासा (बचत आणि चालू खात्यांतील ठेवी) मध्ये देखील वाढ होऊन मार्चअखेर एकूण कासा ठेवी 50.29 टक्के झाल्या आहेत. गतवर्षी मार्च 2019 अखेर या ठेवी 49.65 टक्के होत्या. बचत खात्यांमधील ठेवींची वार्षिक आधारावरील वाढ 7.80 टक्के तर चालू खात्यांमधील ठेवींची वाढ 9.32 टक्के झाली आहे. किरकोळ कर्जामध्ये 21.30 टक्के आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम कर्जे (एमएसएमई) यात 25.04 टक्के वाढ झाल्याचेही समोर आले आहे. कोरोनाच्या संकटाच्या काळात बॅंकेने ग्राहक/कर्मचारी यांच्या कल्याणार्थ विविध साहाय्यकारी उपाययोजना केली. बॅंकेच्या 97.50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक शाखा आणि 88 टक्के एटीएम या काळात कार्यरत होते. बॅंकेने 30 जून 2020 या दरम्यान बॅंकेच्या चालू आणि बचत खात्यांमधील सेवा शुल्काना सूट दिली. बॅंकेने आपतकालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजना अंतर्गत जीईसीएल योजनेचाही प्रारंभ केला आहे.

Web Title: Bank of Maharashtra has a net profit of Rs 389 crore