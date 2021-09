'बँक ऑफ महाराष्ट्र'मध्ये कर्मचाऱ्यांची वाणवा; संघटना उपसणार संपाचं हत्यार

By

मुंबई : बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) मधील आवश्यक कर्मचाऱ्यांच्या (Employee need) अपुऱ्या संख्येच्या निषेधार्थ कर्मचारी संघटना (workers union) पुढील दीड महिना वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलन (strike) करणार आहे. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे दैनंदिन कामकाजावर (impact on daily work) परिणाम होत असल्याचा संघटनांचा आरोप आहे.

हंगामी कर्मचारी तसेच अर्धवेळ कर्मचारी आदींना कायम करून रिकाम्या जागा भराव्यात. क्लार्कची पुरेशा संख्येत भरती करावी, प्रशासकीय बदल्यांचे परिपत्रक मागे घेण्यात यावे, बँक शाखा तसेच एटीएम येथे सुरक्षा व्यवस्था असावी, अशा संघटनांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. यासाठी उद्यापासून ते बावीस ऑक्टोबरपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने हे आंदोलन केले जाईल.

अल्पकाळ तोट्यात राहिलेल्या या बँकेला कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात अथक मेहनत करून तोट्यातून बाहेर काढले. तरीही कर्मचाऱ्यांची संख्याच कमी असल्याने ग्राहकांना हवीतशी सेवा देता येत नाही, हे संघटनेने कबूल केले आहे. व्यवसाय वाढल्यावर नव्या शाखा उघडल्या, नव्या सेवा सुरु झाल्या. तरीही कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली नाही. मृत्यू, निवृत्ती, राजिनामा, बढती यामुळे रिक्त झालेल्या जागाही भरल्या जात नाहीत. सन 2009 पासून ते सन 2021 पर्यंत शाखांची संख्या 1,453 पासून 1,945 पर्यंत गेली. तर दुसरीकडे कारकुनांची संख्या 5,816 वरून 3,840 पर्यंत घसरली. त्यांची शाखानिहाय सरासरी टक्केवारी 4 वरून 1.97 एवढी कमी झाली. तर शाखानिहाय सबस्टाफ ची सरासरी 1.99 वरून 0.74 पर्यंत आली, अशी आकडेवारी कर्मचारी संघटनांनी दिली आहे.

कर्मचारी भरतीचा प्रश्न वेळोवेळी व्यवस्थापनाकडे मांडूनही त्यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे नोकरभरतीच्या प्रश्नावर निर्णायक आंदोलन करण्याचा निर्णय चार कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे. मंगळवारी (7 सप्टेंबर) बिल्ले परिधान करून मागणी दिवस पाळला जाईल, परवापासून 14 सप्टेंबरपर्यंत अध्यक्षांना याबाबत इ मेल मार्फत आवाहन केले जाईल, 15 सप्टेंबर रोजी विभागीय कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन होईल, 20 सप्टेंबर रोजी बँक अध्यक्ष, बँकिंग विभागाचे सचिव, केंद्रीय अर्थमंत्री यांना ट्वीट पाठवले जातील, 22 सप्टेंबर रोजी पुण्यात मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन होईल, 27 सप्टेंबर रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी संप तर 21 व 22 ऑक्टोबर रोजी दोन दिवसांचा संप केला जाईल. ही माहिती ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशन, बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघ, बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी सेना व महाबँक नवनिर्माण सेना यांनी दिली आहे.