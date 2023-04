Kharghar Deaths: खारघर दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; मंगलप्रभात लोढांनी दिली माहिती

खारघरमधील महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार सोहळ्या दरम्यान उष्माघाताने मृत्युमुखी पावलेल्या रुग्णांचा आकडा 13 वर पोहचला आहे. या घटनेत अद्याप 10 रुग्ण वेगवेगळया रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने मोठी निर्यण घेतला आहे. (Big decision of the state government after the Kharghar Maharashtra Bhushan Award Ceremony 13 Death Of Heat Stroke )

महिला व बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी खारघर दुर्घटनेवर भाष्य केलं. 12 ते ५ वेळेत मोकळ्या जागेवर कार्यक्रम न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सरकारने जीआर काढला आहे. अशी माहिती मंगलप्रभात लोढांची माहिती.

जी दुर्घटना झाली ती दुर्दैवी होती. अशी पुन्हा परिस्थिती उद्भवु नये म्हणून राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 12 ते ५ वेळेत मोकळ्या जागेवर कार्यक्रम न घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराला उष्माघाताचं गालबोट लागलंय. नवी मुंबईतील खारघरच्या मैदानात या पुरस्कार सोहळ्यात हजर असलेल्या १३ श्रीसेवकांना उष्माघातानं आपला जीव गमवावा लागला आहे. या झालेल्या १३ जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असताना मृत्यूचा आकडा सरकारकडून लपवला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.

आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांनी शासनातर्फे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे आयोजन सकाळी 10 वाजता करण्यात आले होते.