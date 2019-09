भाजपची पहिली यादी व्हायरल; 112 उमेदवारांचा समावेश

पुणे : भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी 112 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर होण्यापूर्वीच व्हायरल होत आहे. या यादीमध्ये पुण्यातील तीन मतदारसंघाचा समावेश आहे. यामध्ये कसबा मतदार संघातून मुक्ता टिळक, कोथरूड चंद्रकांत पाटील आणि शिवाजीनगर मधून सिद्धार्थ शिरोळे यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने रविवारी 51 उमेदवारांची यादी जाहीर केली असतानाच रविवारी रात्री उशिरा भाजपने पहिली यादी जाहीर केल्याचे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यामध्ये राज्यातील 112 मतदारसंघातील उमेदवार जाहीर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामध्ये पुण्यातील कसबा, कोथरूड आणि शिवाजीनगर या मतदार संघाचा समावेश असून शहराच्या महापौर मुक्ता टिळक यांना कसबा मतदार संघातून उमेदवारी देण्यात आली असून कोथरूड मतदारसंघातून पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर शिवाजीनगर मतदारसंघातून माजी खासदार अनिल शिरोळे यांचे चिरंजीव सिद्धार्थ शिरोळे यांना उमेदवारी देण्यात आल्याचे समजते. तसेच श्रीगोंद्यातून बबनराव पाचपुते यांनाही उमेदवारी देण्यात आल्याचे कळते.

