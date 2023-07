"...की पुन्हा मूग गिळून बसणार"; विरोधकांच्या बैठकीला हजेरी लावणाऱ्या ठाकरेंना भाजपला सवाल

मुंबई : भाजपविरोधी पक्षांची बैठक आज बंगळुरु इथं पार पडत आहे. या बैठकीला शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी देखील हजेरी लावली आहे. ठाकरे विरोधकांच्या गोटात गेल्यानं भाजपनं त्यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे.

ज्या काँग्रेसनं हिंदुत्वावर हल्ले केले तसेच ज्या कर्नाटकासोबत महाराष्ट्राचा सीमावाद सुरु आहे, त्यावर तुम्ही काही प्रश्न उपस्थित करणार आहात का? की तिथं केवळ मूग गिळून गप्प बसणार आहात? असा सवाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. (BJP has raised many questions and criticized Uddhav Thackeray which has present opposition meeting at Bangaluru)

बावनकुळे यांनी ट्विट करत उद्धव ठाकरेंवर टीकास्त्र सोडलं आहे. यामध्ये त्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित करुन ठाकरेंना सवाल विचारले आहेत. बावनकुळे म्हणतात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करण्याचा 'समान किमान कार्यक्रम' घेऊन बंगरुळूमध्ये गेलेल्या उद्धव ठाकरेंनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आज आली आहे. (Latest Marathi News)

असं केलंय ट्वीट

हीच ती वेळ!

उद्धवजी, ज्या ठिकाणी तुमच्या हजेरीत विरोधकांची ही बैठक होत आहे, तिथं हिंदू विरोधासाठी, हिंदू मनोधर्य खच्चीकरणासाठी सत्तेवर आलेले काँग्रेस सरकार टपून आहे.

भाजपाने सरकार असताना मंजूर केलेला 'धर्मांतर विरोधी कायदा' नव्या काँग्रेस सरकारने रद्द केला. तुम्ही मूग गिळून गप्प बसले.! (Marathi Tajya Batmya)

कर्नाटक मंत्रिमंडळाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार आणि स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्यावरील धडे पाठ्यपुस्तकातून वगळण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. तुम्ही गप्प बसले!

ज्या ठिकाणी ही बैठक होत आहे, तिथे राष्ट्र एकतेच्या विचारांवर घाला घालण्यात येत आहे. तुम्ही सहभागी झाले!

उद्धवजी, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या विचारांचे पाईक आहोत, असे सांगणारे तुम्ही यावर काही बोलणार आहात की नाही? की, मूग गिळून बसणार?

कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा,अशी मागणी विधान परिषदेत करणारे तुम्ही या बैठकीत सीमाप्रश्न मांडणार आहात की नाही? भूमिका घेणार आहात की नाही?की, फक्त महाराष्ट्रात 'टोमणे' मारणार, हात वर करून भाषणबाजी करणार आहात? की, पुन्हा मूग गिळून बसणार?