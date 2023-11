Maratha Andolan: दगडफेकीच्या मास्टरमाईंडमागे राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याचा हात? नितेश राणेंकडून तो फोटो शेअर

By

मुंबई- भाजप नेते नितेश राणे यांनी एक्सवर एक फोटो शेअर करत गंभीर आरोप केले आहेत. नितशे राणे यांनी अंतरवली सराटीतील मुख्य आरोपी हृषीकेश बदरे याच्यासोबतचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि माजी मंत्री राजेश टोपे यांचा फोटो शेअर केला आहे. अंतरवली सराटी येथे झालेल्या हल्ल्यामागे मास्टरमाईंड कोण असा थेट सवाल त्यांनी केला आहे.(bjp nitesh rane post on x criticize sharad pawar and rajesh tope on maratha reservation andolan police stone pelting mastermind)

अंतरवली सराटीतील दगडफेक करणारा मुख्य आरोपी हृषीकेश बदरेनी शरद पवार, राजेश टोपेंची भेट घेतली. १ सप्टेंबर रोजी पोलीसांवर दगडफेक तर ३ सप्टेंबर रोजी शरद पवारांसोबत भेट झाली. पवार साहेब पोलिसांवर दगडफेक करण्याचा कट नेमका कुणी रचला? महाराष्ट्राला कोण अशांत करतंय?, असं म्हणत नितेश राणे यांनी हल्लाबोल केला आहे.

अंतरवली सराटी येथे झालेल्या दगडफेक प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपीला अटक केली आहे. बदरे याच्याकडे एक गावठी पिस्तुल सापडल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. मराठा आंदोलनाच्यावेळी पोलिसांवर दगडफेक केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणी अन्य दोघांना अटक केल्याची माहिती आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वात जालना जिल्ह्यात आंदोलन सुरु होते. यावेळी आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. या घटनेमुळे राज्यातून संताप व्यक्त करण्यात आला. आंदोलकांनी दगडफेक केल्यामुळे पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला असा दावा प्रशासकीय यंत्रणांकडून करण्यात आला होता. याप्रकरणी आता कारवाईला सुरुवात झाली असून पहिली अटक करण्यात आली आहे.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी बदरे याला विनाकारण अडकवण्यात येत असल्याचा आरोप केला आहे. जरांगे पाटील आणि बदरे यांचा एकत्र फोटो पाहालया मिळाला होता. त्यानंतर मनोज जरांगेंनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. (Latest Marathi News)