Child Adoption: तो वाईट वागतो... म्हणत जोडप्याने केली दत्तकपत्र रद्द करण्याची मागणी, वाचा काय म्हणाले हायकोर्ट

Bombay High Court has quashed the decision to adopt a minor because of bad behavior :

मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाला दत्तक देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. मुलाला दत्तक घेतलेल्या जोडप्याने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले की, ते मुलाशी भावनिक नाते निर्माण करू शकले नाहीत. त्यांच्या मुलाशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध तयार करू शकलो नाही, म्हणून त्यांना हे दत्तकपत्र रद्द करायचे आहे.

संपूर्ण प्रकरणाचा पेच लक्षात घेऊन न्यायालयाने मुलाचे दत्तकपत्र रद्द करण्याचा निर्णय दिला.