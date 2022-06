लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लवकरच येणार; राज ठाकरेंनी देखील केले होते आवाहन

२०२१ च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या सुमारे 1 अब्ज 34 कोटी आहे आणि येत्या २०२७ पर्यंत भारत चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश होणार असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केलाय. यामुळे आता लोकसंख्या हे भारतासमोर खुप मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असून लोकसंख्या नियंत्रणासाठी लवकरच कायदा (Law for Population Control) आणण्याच्या तयारीत आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल (Union Minister Prahlad Singh Patel) यांनी मंगळवारी याबाबत माहिती दिली. छत्तीसगडमधील रायपूर येथे एका संमेलनादरम्यान ते बोलत होते. (central gov will bring law for population control soon as raj Thackeray has appealed)

मागील कित्येक दिवसापासून लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कायदा आणण्याची मागणी जोर धरुन आहे. यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) उडी घेतल्यानंतर आता हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आलाय.

एका जाहीर सभेला संबोधित करताना राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याचे आवाहन केले होते. याला राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही राज ठाकरेंना पाठिंबा दिला होता. आता याचाच प्रभाव म्हणावा की काय, आता केंद्र सरकार लवकरच देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी दिली.

संयुक्त राष्ट्रांचा च्या म्हणण्यानुसार येत्या काळात भारत चीन ला मागे टाकून जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्येचा देश बनेल. पण आपल्याला लोकसंख्या कमी पण करता येऊ शकते. खालील उपायांच्या मदतीने लोकसंख्या ची समस्या कमी करता येऊ शकते.