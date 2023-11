वर्ल्डकप फायनलसाठी मुंबईहून अहमदाबादला जाणार 'स्पेशल ट्रेन'; CSMT वरुन कधी निघणार? जाणून घ्या

मुंबई- १९ नोव्हेंबर म्हणजे रविवारी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलियामध्ये बहुप्रतिक्षित असा वर्ल्डकप फायनलचा सामना होणार आहे. गुजरातच्या अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये हा सामना होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईहून अहमदाबादला जाणाऱ्या एका विशेष ट्रेनची सोय करण्यात आली आहे. एएनआयने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

मध्य रेल्वेने मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनलवरुन एका स्पेशन ट्रेनची सोय केली आहे. ही ट्रेन मुंबईतील सीएसएमटीमधून १८ नोव्हेंबर रोजी रात्री १० वाजता निघेल. ही ट्रेन गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये सकाळी ६ वाजून ४० मिनिटांना पोहोचेल. त्यामुळे फायनल निमित्त अहमदाबादला जाणाऱ्या प्रवाशांना याचा लाभ होणार आहे. (Central Railways will run a special train from Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus to Gujarat Ahmedabad in view of the ICC World Cup final match on 19th November)

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील सामना कोण जिंकणार याची उत्सुकता क्रिकेटप्रेमींमध्ये आहे. पाचवेळा विश्वविजेता ठरलेल्या ऑस्ट्रेलियाला सहाव्यांदा वर्ल्डकप आपल्या नावावर करण्याची इच्छा आहे. दुसरीकडे, भारतीय क्रिकेट टीमची सध्याची कामगिरी पाहता, कप भारताकडे येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Latest Marathi News)