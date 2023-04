Maharashtra Din : चिऱ्याच्या इमारतीतून घरं साकारणाऱ्या कलाकाराला भेटला आहात का?

Maharashtra Din : महाराष्ट्राच्या वास्तुसंस्कृतीतील चिऱ्यांची आणि मातीची जुनी घरं नामशेष होत असताना, चकोर साळुंखेसारखे तरुण मात्र स्वप्नातला चिरेबंदी वाडा सत्यात उतरवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. महाराष्ट्रदिनानिमित्त जाणून घेऊया या तरुण वास्तुतज्ज्ञाविषयी. (chakor salunkhe a man famous for building new age CHIRA houses with old age forms and wisdom)

तो चित्रकार आहे, आणि चिऱ्यातून घरं,चित्र साकारतो. त्याने शिक्षण तर चित्रकलेचं घेतलं आहे पण सध्या काम करतो आहे ते अफलातून घर बांधणीचं. चिऱ्याचं बांधकाम आता कुणी करत नाही, अशी हाकाटी असताना चकोर साळुंखे नेमकं तेच करतोय, त्यात सेटल होतो आहे, त्याच्या या चिराचित्रविष्काराच्या प्रवासाविषयी वाचूया...

जहांगिरला कला प्रदर्शनात भाग घेताना कलेविषयी जशा बऱ्याच गोष्टी चकोर शिकला तसंच स्वत:विषयीसुद्धा. काही झालं तरी आपण नोकरी करायची नाही हे त्याने पक्कं केलं. प्रदर्शनानंतर पुढे असं ठोस करण्यासारखं काही नव्हतं तेव्हा चकोर सांगलीला त्याच्या गावी आला. त्याचे वडील सेवानिवृत्त झाले होते आणि सांगलीतल्या जागेत त्यांना घरही बांधायचं होतं. याच व्यवसायात घरातली,परिवारातली मंडळी होती मग आर्किटेक्ट न गाठता सहज म्हणून चकोरना आपल्या घराचं डिझाइन केलं.

ते करताना अर्थातच चित्रकला सुरु होतीच.सांगलीत जागा वगैरे घेऊन चकोर चित्रकलेच्या शिकवण्या घेत होता. चित्र काढणं आणि शिकवणं दोन्ही जोरात सुरु होतं.

चिऱ्याचे घर

घरं बांधण्याच्या व्यवसायाची सुरुवात

सांगलीतल्या क्लासला एक डॉक्टरबाई येत असत. त्यांना चित्रकलेची आवड होती. त्यांच्या नव्या घरात त्यांना स्वत: काढलेली चित्र लावायची होती. त्यासाठी त्यांना मदत लागणार होती, चकोरची. चकोरने ती आनंदाने केली आणि त्याची चित्रसुद्धा त्यांच्या घरात झळकली.

पण त्याला वेध होते ते मुंबई-पुण्याचेच. तिथेच जाऊन सेटल व्हायचं. खूप चित्र काढायची. उत्तम चित्रकार व्हायचं असं कलामहाविद्यालयातल्या कोणत्याही मुलाप्रमाणे त्याचं एक स्वप्नं होतं. पण नशीबाने त्याच्यासाठी वेगळाच कॅनव्हास आखला होता.

त्याच्या विद्यार्थी बाईंच्या घरातली चित्र सांगलीतल्या डॉक्टरमंडळींना भलतीच आवडली. तिथेच त्याला पहिली ऑफर मिळाली. डॉ माळी यांच्या घरासाठी चित्र काढण्याची आणि नंतर त्या घराचं इंटेरिअर करण्याचीसुद्धा. तेथील डॉ उल्हास माळी यांनी तर चकोरला त्यांच्या घरासाठी चित्र काढायची ऑफर दिली. त्यांची खेळाची आवड लक्षात घेत चकोरने, बुद्धीबळाचा पट, कॅरम बोर्ड सगळ्याचा योग्य वापर करत दिवाणखाना सजवला आणि मग ते काम पाहून त्याच्याकडे आणखी कामं चालत आली.

आता गंमतच झाली. चित्रांपासून सुरु झालेली ही गोष्ट... भलत्याच वळणावर गेली. २०१४-१५च्या सुमारास चकोरकडे अनेक कामं येऊ लागली. प्रत्येक काम एकातून दुसरं, दुसऱ्यातून तिसरं असं मिळत गेलं... काम उत्तम होत होतं. पण आर्किटेक्चरची पदवी मात्र नव्हती. चित्राकडे दुर्लक्ष होत होतंच शिवाय आपण वास्तुविशारद म्हणून पदवीप्राप्त नाही, ही गोष्ट चकोरला छळत होती.

Chira work in progress

शंकर कानडे सरांचा गुरुमंत्र

चित्रकला की वास्तुविशारद होण्याचं स्वप्न या द्वंद्वाच्या काळात त्याला भेटले. भारतातले एक अत्यंत नावाजलेले, हुशार आणि कुशल वास्तुविशारद शंकर कानडे. या क्षेत्रातल्या अनेकांना माहिती असेल, कानडे सरांची बंगलोरला मोठी फर्म आहे. त्यांच्या भावासोबत गेली अनेक वर्षं त्यांनी भारतातल्या उत्तमोत्तम वास्तु उभारल्या आहेत.

सहज म्हणून कानडे सरांना भेटायला गेलेला चकोर परत आला तो त्यांचा शिष्य होऊनच.

चकोरचं काम पाहून, ऐकून, त्याच्याकडून त्याची वर्णनं समजून घेताना कानडे सरांना जाणवलं या पोरात, पोटेन्शिअल आहे बरंच. त्यांच्याशी बोलताना चकोरलाही अनेक गोष्टी नव्याने जाणवत गेल्या. त्याने महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्याची इच्छा बोलून दाखवली. त्यावर सरांचं उत्तर होतं - नको. असं काहीही करू नको. त्यापेक्षा भरपूर फिर. भारतातल्या उत्तमोत्तम वास्तु पाहा. त्याच्या नोट्स काढ. चकोरने ही आज्ञा पाळली आणि त्याची भटकंती सुरु झाली. त्याबरोबरच सरांची शिकवणीसुद्धा. कानडेसरांनी अक्षरश: लहान मुलाला हाताला धरून शिकवावं तसं चकोरला शिकवलं. क्लासिक आर्किटेक्चरचे धडे प्रत्यक्ष शंकर कानडे यांनी चकोरला दिले.

सरांच्या शिकवणीबरोबर चकोरचं काम सुरु होतंच. सरांमुळे त्यात आणखी वैविध्य आणि कुशलता येऊ लागली.

वाडा चिरेबंदी

चिरेबंदी वाड्याचा पाया

चिरेबंदी बांधकामात चकोरचं काम मोठं आहे. त्याची सुरुवात झाली ती मंडणगडमधून. सांगलीतलं त्याचं काम पाहिल्यावर मंडणगडहून म्हणजे त्याच्या शाळेच्या गावातून एका सरांचा फोन आला की त्यांनाही असं वेगळं घर करायचं आहे. चकोरने ते केलं. त्याचे फोटो फेसबुकवर झळकले आणि त्याच्याकडे अनेक लोक विचारणा करू लागले.

चिरेबंदी बांधकाम मुळात हल्ली कोणी फार करत नाही. त्यातही निगुतीने, कौशल्यानं आणि नैसर्गिक बाबींचा आधार घेऊन ते करणारे लोक विरळाच. त्यामुळेच चकोरचं काम विशेष नावाजलं गेलं.

त्याने बांधलेल्या घरांमध्ये आधुनिकता आणि परंपरा याचा सुबक मेळ आहे. त्याच्या घरांमध्ये पावसाचं पाणी साठवण्याची सोयही आहे आणि पूर्वीसारखे पाट-पन्हळ्यासुद्धा आहेत.

आपल्या जुन्या घरांमध्ये असलेली देवळी किंवा कोनाडा या फॉर्मवर तर चकोरने अनेक प्रयोग केले आहेत. खिडक्या, खोल्यांचे झरोके, उंबरे, छप्पर अनेक गोष्टींमध्ये नवे प्रयोग चकोर करत राहिला.

त्याने बांधलेली घरं नुसतीच चिऱ्याची न राहता अक्षरश: चित्रातली झाली.

तो सांगतो की चिऱ्यांच्या घरात बाहेरपेक्षा तापमान कमी असतं. शिवाय नैसर्गिक प्रकाश, वारा, ऊन यांचा अंदाज घेऊन बांधलेली घरं वीजेचा वापरही मर्यादित करतात. ही घरं टिकतातसुद्धा भरपूर.

Swing in CHIRA house

अभिरुची महत्त्वाची

मुळातला चित्रकलेचा पाया वास्तुविशारद म्हणून काम करतानाही उपयोगी पडलाच आहे. चकोर म्हणतो, वडील शिक्षक असल्याने लहानपणापासून अनेक चांगली पुस्तकं त्यांनी आणून दिली. पुलं देशपांडेपासून जीए, नेमाडे सगळेच वाचले. पुण्यात असताना शास्त्रीय संगीत मैफलीपासून प्रायोगिक नाटकांपर्यंत सगळं पाहिलं आणि एक अभिरुची विकसीत झाली. चित्राची आवड होतीच शिवाय चित्रकलेचं शिक्षणही होतं त्याचाही फायदा झाला.

आपली जुनी घरं माती आणि चिऱ्यात बांधली गेली आहेत. नव्या जीवनपद्धतीकडे जाताना आपण ते कुठेतरी विसरत चाललोय पण चकोर साळुंखेसारखी तरुण मुलं तो स्वप्नातला चिरेबंदी वाडा सत्यात उतरवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. चिऱ्यांच्या घरावर काम करणाऱ्या अगदी मोजक्या लोकांमध्ये चकोरचं नाव घेतलं जातं आहे. असेच अनेक नवनवे प्रयोग करण्यासाठी त्याला सकाळतर्फे शुभेच्छा!!!