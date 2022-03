समुद्र किनाऱ्यालगतच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

मुंबई : राज्यात आता समुद्र किनाऱ्या लगतच्या इमारती तसेच गृह प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनानं याबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, सागरी हद्द नियंत्रण कायदा समुद्राच्या भरती रेषेपासून ५० मीटरपर्यंत लागू करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. (Clear the way for redevelopment of coastal area buildings during 50 miters)

समुद्र किनाऱ्यांलगत असलेल्या शेकडो इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. कारण जुन्या सागरी नियंत्रण हद्द कायद्यानुसार समुद्राच्या भरती रेषेपासून ५०० मीटरपर्यंत मुंबई शहरामध्ये १.३३ तर उपनगरामध्ये १ इतका एफएसआय मिळत होता. मात्र, यामुळं प्रकल्प राबवताना फारसा फायदा होत नव्हता त्यामुळं ही मर्यादा ५० मीटर करण्यात यावी, अशी फार काळापासून मागणी होत होती.

दरम्यान, पुनर्विकासाबाबत ही मागणी मान्य करुन त्याचे आराखडे आता महाराष्ट्र सागरी हद्द व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. त्यामुळं आता भरती रेषेपासूनच्या ५० मीटर नंतरचा रखडलेल्या गृह प्रकल्पांच्या पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.