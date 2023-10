शिर्डी : पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते शिर्डीतील ७५०० कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचं भूमिपूजन आणि लोकार्पण करण्यात आलं. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधानांकडं एक महत्वाची मागणी केली. त्यानुसार, मराठवाडा-विदर्भातील दुष्काळ कायमचा मिटवता येणार आहे. (CM Shinde made important demand to PM Modi due to Marathwada Vidarbha will be drought free)

योजना आर्थिक आवाक्याबाहेर

मुख्यमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाले, "राज्याच्या सर्वांगीण विकासाठी डबल इंजिनच्या सरकारची आवश्यकता असते आणि म्हणून मोदी साहेबांकडं आपण ज्या ज्या गोष्टी मागितल्या त्या गोष्टी त्यांनी दिल्या. (Latest Marathi News)

आमचं सरकार स्थापन होण्यापूर्वी अडीच वर्षे सर्व योजनांना ब्रेक लागला होता. पण आमच्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये आम्ही मराठवाडा विदर्भातील जे दुष्काळग्रस्त जिल्हे आहेत. त्या जिल्ह्यांना गोदावरील खोऱ्यातील वाहून जाणारं पावसाचं पाणी तिकडे वळवण्याची योजना आहे. पण ही योजना मोठी आहे ती आपल्या राज्याच्या आर्थिक आवाक्याबाहेरची आहे.

मोदींना केली विनंती

पण माझी पंतप्रधान मोदींना विनंती आहे की त्यांनी या योजनेला जर केंद्र सरकारनं सहकार्य केलं तर याचा लाखो-करोडो शेतकऱ्यांना फायदा होईल, अशी मागणी मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.