वीजटंचाईच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बोलवली उद्या बैठक

मुंबई : राज्यात दिवसेंदिवस वीजटंचाईचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. अनेक भागांमध्ये भारनियमन सुरु झाले आहे. कारण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कोळसा टंचाई निर्माण झाला आहे. वीजटंचाईवर चर्चा करण्यासाठी उद्या मंगळवारी (ता.१९) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी महत्त्वाची बैठक बोलवली आहे. ही बैठक दुपारी बारा वाजता होणार आहे. यावेळी राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊतही उपस्थित राहतील. राज्यातील वीजटंचाईवर मात करण्यासाठी ७५० मेगावॅट वीज शेजारील गुजरात राज्याकडून विकत घेण्याचा करार सरकारने केला आहे. (CM Uddhav Thackeray Call Meeting On Tomorrow To Discuss Electricity Shortage In State)

दुसरीकडे राज्यातील वीज केंद्रांमध्ये एक-दोन दिवस वीज पुरेल इतकाचा कोळशाचा साठा आहे. दुसरीकडे केंद्रातील मंत्री आणि भाजप भारनियमनास राज्य सरकार जबाबदार असल्याचे सांगत आहे. केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी तर बाहेरील देशातून कोळसा महाराष्ट्राने घ्यावा असा अजब सल्ला दिलेला होता.

भारनियमनामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. उद्या मुख्यमंत्र्यांनी बोलवलेल्या बैठकीत वीजटंचाईवर कोणता तोडगा निघेल याकडे राज्यातील नागरिकांचे लक्ष असेल.