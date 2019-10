Vidhan Sabha 2019 : काँग्रेसची चौथी यादी जाहीर; मुख्यमंत्र्यांविरोधात देशमुख लढणार

नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची चौथी यादी आज (गुरुवार) जाहीर करण्यात आली. या यादीत एकूण 19 उमेदवारांचा समावेश आहे.

यामध्ये नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून आशिष देशमुख निवडणूक लढविणार आहेत. त्यामुळे भाजपचे उमेदवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात त्यांचा थेट सामना होणार आहे.

INC COMMUNIQUE

The Central Election Committee has selected following candidates for the ensuing general elections to the Legislative Assembly of Maharashtra. pic.twitter.com/l9ZFBFPPsq

— INC Sandesh (@INCSandesh) October 3, 2019