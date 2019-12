राहुल ब्रिगेडच्या यशोमती ठाकूर कॅबिनेटमंत्रिपदी विराजमान 

अमरावती : तिवसा मतदारसंघात गेल्या तीन पंचवार्षिकपासून ऍड. आमदार यशोमती ठाकूर निवडून येत आहेत. त्यांना वडील व माजी आमदार कै. भय्यासाहेब ठाकूर यांच्यापासूनच राजकीय वारसा मिळाला. यशोमती ठाकूर यांना 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव पत्करावा लागला होता. मात्र, त्यानंतर सलग तीनदा त्या विजयी झाल्या. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली. कॉंग्रेस पक्षाने दिलेल्या जबाबदाऱ्या त्यांनी चोखपणे पार पाडत इतरही राज्यात यश संपादन करून आपली पक्षनिष्ठा दाखवून दिली. कॉंग्रेस पक्षाच्या स्टारप्रचारक म्हणून सुद्धा त्यांनी जबाबदारी पार पाडली. राहुल ब्रिगेडच्या महत्त्वाच्या पदाधिकारी म्हणून त्या ओळखल्या जातात. अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीच्या राष्ट्रीय सचिव पदाची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली होती. मेघालय व कर्नाटक या दोन राज्यांच्या निवडणुकीची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. विकासकामे आणखी खेचून 2004 च्या निवडणुकीत यशोमती ठाकूर या कॉंग्रेसच्या विदर्भातील एकमेव महिला आमदार होत्या. पक्षाने राज्याच्या विधानसभेच्या कामकाजाच्या कॉंग्रेसच्या नेत्या म्हणून त्यांची ही निवड केली होती. तिवसा मतदारसंघामध्ये यशोमती ठाकूर यांनी अनेक विकासकामे खेचून आणली. त्यामध्ये मोझरी, कौंडण्यपूर व वलगाव विकास आराखड्याचा समावेश आहे. अनेक विकासकामे केली मोझरी विकास आराखड्याअंतर्गत राष्ट्रसंतांच्या कर्मभूमीत त्यांनी अनेक विकासकामे केली. त्याचप्रमाणे आजूबाजूच्या खेड्यांतील ग्रामपंचायत सचिवालय, तलाठी कार्यालय, मोझरी आनंदसागर, मोझरी पोलिस चौकी, मोझरी बसस्थानक, तिवसा येथील मध्यवर्ती शासकीय भवन, ग्रामीण रुग्णालय, क्रीडासंकुल यासह ग्रामीण भागातील कामे यशोमती ठाकूर यांनी केली. डॅशिंग आमदार 17 मे 1974 रोजी ऍड. यशोमती चंद्रकांत ठाकूर यांचा जन्म अमरावतीतील मोझरी येथे झाला. त्यांनी एलएलबीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. ग्रामीण भागातील जनतेशी सतत संपर्कात राहून यशोमती ठाकूर यांनी वडिलांपासून असलेला राजकीय वारसा सांभाळला आहे. अतिशय अभ्यासू, स्पष्टवक्तया, आपल्या मतदारसंघातील जनतेच्या प्रश्‍नांची जाण असलेल्या, सरकार कोणतेही असले तरी विकास खेचून आणणाऱ्या डॅशिंग आमदार म्हणून त्यांची ओळख आहे.

