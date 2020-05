दारू आणि मुद्रांक शुल्क वाढीबाबत सरकार घेऊ शकते मोठा निर्णय; काय ते वाचा

मुंबई - कोरोना संसर्गामुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने राज्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारला काही कर आणि शुल्क यांच्यात वाढ करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याने सामान्य नागरिकांचा थेट संबंध नसलेल्या करात वाढ केली जाणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या उत्पादन शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता असून मुद्रांक शुल्काबाबत सरकार आस्ते कदम टाकत आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोनामुळे जनतेचा थेट संबंध असलेल्या वस्तूंवर कर वाढवला जाणार नाही. मात्र दिल्लीच्या धर्तीवर मद्यावरील कर वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यात मद्यावर ४५ टक्के कर अाहे. राज्याला मालमत्ता व्यवहारातूनही मोठे उत्पन्न मिळते. जमीन, घरे खरेदी विक्रीचा नागरिकांशी थेट संबंध येतो. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा सरकारचा विचार होता. आता कोरोनाच्या संकाटात काय करायचे यावर सरकार विचार करत असल्याचे समजते.

Web Title: Consideration of increase in stamp duty, possibility of increase in price of liquor in the state