कोरोनामुळे एसटी सेवेला ‘ब्रेक’ लागला आणि कर्मचाऱ्यांवर आली हि वेळ

आर्थिक तणावातून आत्महत्येचीही घटना; तातडीने वेतन देण्याची मागणी

मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे मार्च महिन्यापासून एसटीची चाके थांबलेली आहेत. त्यामुळे महामंडळाला रोज कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होत असून कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. अनेक कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांवर मोलमजुरी करण्याची वेळ आली असून काहींनी इतर व्यवसायाकडे वळण्याचा पर्याय निवडला आहे; तर काहींनी आर्थिक तणावातून आत्महत्येचे पाऊलही उचलले आहे. कोरोनामुळे एसटी सेवेला 'ब्रेक' लागल्याने महामंडळाचे रोज २२ कोटींचे उत्पन्न बुडत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीसुद्धा एसटीकडे पैसे नसल्याने कर्मचाऱ्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच परभणी जिल्ह्यातील पाथरी आगारातील तुकाराम पुंगळे या वाहकाने आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी रोजंदारीचे काम करण्याचा पर्याय निवडला तर एकनाथ लिंगायत या वाहकाने भाजीपाल्याचा व्यवसाय सुरू केला. सिल्लोड आगारातील वाहकाने पाणीपुरीचा व्यवसाय सुरू केला आहे; तर सांगलीच्या इस्लामपूर आगारातील अमोल माळी यांनी आत्महत्या केल्याने त्यांच्या कुटुंबावर मोलमजुरीची वेळ आली आहे. गणेशोत्सवापूर्वी वेतनाचा तिढा सुटणार?

कामगारांना गणेशोत्सवापूर्वी त्यांच्या उर्वरित वेतनासह जुलै महिन्याचे पूर्ण वेतन देण्यासंदर्भात राज्य सरकार विचार करत आहे. यासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात येत्या काही दिवसांतच बैठक होणार आहे. लवकरच यासंदर्भात घोषणा केली जाईल, असे एसटी महामंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले आहे. वेतन नसल्याने कर्मचारी अत्यंत हवालदिल झाले आहेत. आम्ही आजच उपमुख्यमंत्र्यांना भेटलो आहोत. मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री यांनाही निवेदने दिली आहेत. तातडीने वेतन होणे आवश्‍यक आहे.

- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, राज्य एसटी कामगार संघटना सरकारने अर्थसाह्य दिल्याशिवाय वेतन होणे शक्‍य नाही. त्यामुळे सरकारने तत्काळ अर्थसाह्य द्यावे; अन्यथा असंतोष उफाळून येईल.

- मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) लॉकडाउन काळात कर्मचाऱ्यांना ऑनड्युटी समजून वेतन दिले जाईल, असे परिपत्रक सरकारने काढले असूनही वेतन दिले जात नाही. सरकारने लवकरात लवकर तोडगा काढावा.

